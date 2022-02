Mattiasi, na konci kalendářního roku se hovořilo o vašem možném odchodu do Německa. Nakonec to ale nedopadlo, proč?

Okolo Vánoc měl o mé služby zájem německý klub MHP Riesen Ludwigsburg, ale nedopadlo to. Rozhodl jsem se zůstat v Opavě. Sezonu jsem tady začal a chci ji tady taky dokončit. Nechtěl jsem odcházet od rozdělané práce.

Ani lepší finanční nabídka vás nezviklala?

Je pravda, že finanční podmínky mi nabízeli velmi dobré. Těch faktorů k odchodu bylo více. Jak říkám, Opava je pro mě momentálně jedničkou. Navíc jsem zde spokojený jak po basketbalové, tak i lidské stránce. Cítím se tady velmi dobře, v kabině je výborné klima.

Do Opavy už za vámi dorazili ze Švédska i vaši kamarádi podívat se na českou ligu…

Posledních pět let jsem působil v Americe, což bylo pro ně daleko a navíc i finančně nákladné. Teď je to jiné. Když mají čas a peníze, dorazí za mnou na víkend. Měl jsem možnost jim ukázat Opavu. Když budou mít čas a zorganizují si to, tak dorazí znovu. Na play off pak za mnou přijede i moje rodina.

V Opavě jste půl roku, už jste měl možnost dobře poznat město a okolí?

Už jsem Opavu docela poznal, a to už i podle názvu. Když kluci řeknou, jdeme do restaurace, tak už vím, kam jdeme. Stejně tak obchody. Byl jsem se podívat na fotbalovém stadionu i stařičkém zimáku. Je ale pravda, že hokejový zápas Slezanu jsem ještě neviděl.

Máte třeba ve městě oblíbenou restauraci?

Rád chodím do Kozlovny nebo do Dolce Vita. A co se týká jídla, zbožňuji hamburgery a českou plzničku.

Co říkáte na opavské fanoušky? Třeba proti Nymburku nebo naposledy Kolínu, byla v hale i dobrá atmosféra…

Miluji opavské fanoušky. I díky nim jsme doma silní.

Jste taky součástí švédského národního týmu. Máte tak hodně náročný program spojený i s cestováním…

Máme reprezentační okna. Nyní nás čeká dvojzápas s Chorvatskem. Je to určitě náročné. Člověk musí přepnout i do jiného tréninkového módu. Navíc trénujete s jinými hráči z Evropy, s kterými se musíte sehrát. Dokážu se ale přizpůsobit, takže s tím problém nemám. Hrát za národní tým považuji za čest.

A jak to máte s češtinou?

(usměje se) Dobré, ku…