„Konečně se nám podařilo ulovit nějaké body s týmem z první čtyřky. Začátek byl z obou stran studený, k čemuž přispěla určitě i teplota v hale,“ usmíval se po utkání Michal Provazník, kouč domácího Black Volley. „První set jsme byli zaražení a asi jsme čekali, že to bude stejný volejbal jako ve čtvrtek proti Ostravě, ale přece jenom Lvi jsou o kousek dál,“ připomenul rychlé vítězství ve čtvrtfinále Českého poháru a postup do Final Four.