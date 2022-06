„Jeden mladík dorazil na trénink, chtěl poradit. Vypadlo z něj, že den předtím byl běhat poprvé na pět kilometrů a za měsíc se chystá rovnou na maraton v Ostravě, který musí dát pod čtyři hodiny, protože se vsadil s přítelkyní o erotickou masáž. Fakt mu to tehdy vyšlo,“ vzpomíná Petra Pastorová z obce Dobrá u Frýdku-Místku.

A přiznává, že ten svůj první v roce 2010 absolvovala za tři hodiny, čtyřicet minut a pětapadesát sekund bez nějaké velké přípravy po občasném pobíhání v lese za barákem. „Chtěla jsem se v ten den jednoduše zničit a ani jsem nevěděla, kolik vlastně takový maraton měří…“ tvrdí Pastorová, která vrcholově začala běhat až po narození třech synů a nejlepší čas má 2:36:42.

Nyní běhá za MK Seitl Ostrava a je ředitelkou RBP OCM, festivalu pohybu a muziky, jenž se letos koná poprvé jako dvoudenní, a to v sobotu 10. a neděli 11. září. „Už se na mě samozřejmě opět obrací běžci, kteří by tam chtěli mít maratonskou premiéru. Většina z nich si chce sama sobě dokázat, že to zvládnou. A na přípravu už času moc nezbývá,“ konstatuje zkušená běžkyně.

V ideálních případech Pastorová coby trenérka doporučuje ladit na první běh na 42 195 metrů formu rok. „Obecně ovšem platí, že pro zvládnutí takové vzdálenosti je potřeba běhat. Zní to jednoduše až banálně, ale: Běhejte!“ radí rekreačním sportovcům. Trávit čas spekulováním nad čísly, parametry, plány i možnými chybami na úkor samotného běhání je podle ní chyba.

RBP OCM 2022, jak upozorňuje, nenabízí jen tu nejdelší distanci: „Bude půlmaraton, desítka i štafeta. Letošní novinkou je rozšíření programu, přidáváme sobotu, kdy se koná minimaraton a rodinné běhy.“ Třeba o desetikilometrové trati v Ostravě hovoří mistryně z Dobré jako o jedné z nejrychlejších, povede z historického centra přes sady i okolo hradu.

Adeptům na maraton i kratší vzdálenosti vzkazuje, že je v zásadě jedno, jestli zdolají měsíčně sto a případně více nebo lehce méně kilometrů. „Důležité je, že tělo vystavujete zátěži, dáváte mu šanci se běžeckým nárokům začít přizpůsobovat,“ vysvětluje Pastorová, která v posledních letech RBP OCM v ženské katergorii vyhrává a letos na startovní čáře bude také.