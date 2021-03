Karolína Sasynová si letos zaběhla osobní rekord v běhu na 1500 i 3000 metrů. Na této delší trati navíc zazářila i na nedávném halovém mistrovství republiky v Ostravě, kde si časem 9:34.83 doběhla pro stříbro a navázala tak na dva roky starý cenný kov z patnáctistovky.

„Jsem hrozně spokojená. Bylo to skvělé. Nejvíc jsem šťastná za ten čas, umístěni už bylo vedlejší,” vrátila se k letošnímu šampionátu.

Osmnáctiletá atletka přitom sama od sebe takové výkony nečekala. „Abych řekla pravdu, tak v tréninku to bylo nic moc. Od prosince mi to moc neběhalo, tak jsme si s trenérem řekli, že do toho půjdeme z plného tréninku, ale že moc nečekáme. Závody však dopadly nad očekávání dobře, vůbec jsem to nečekala a byla jsem hrozně překvapená,” uvedla Sasynová.

Kousek od zlata

Závodnice z Třince brala stříbro všemi deseti, zpětně ji však trochu mrzelo, že si nedoběhla pro zlato. „Zvolila jsem špatnou taktiku. Mohla jsem to zkusit hned od začátku, ale i druhé místo je skvělé. Třeba se to povede příští rok, ještě jsem mladá,” usmála se.

Parádní halovou sezonu Karolína Sasynová završila na mistrovství republiky juniorů. Závod na 1500 metrů sice tentokrát vynechala, na tříkilometrové trati si však doběhla pro zlato. „Jsem vážně spokojená. Teď to jen potvrdit venku,” dívá se už k sezoně pod otevřeným nebem, během níž by se měla zúčastnit evropského i světového juniorského šampionátu. „Uvidíme, jaká bude ve světě situace. Ale počítáme s tím, že juniorské závody budou,” uzavřela Sasynová.