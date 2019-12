Z rozličných důvodů postavily oba celky do zápasu téměř výlučně mladé hráče, diváci tak sledovali jakýsi souboj „juniorek“, v němž Frýdek-Místek vedl 3:0, aby od 10. minuty tahal za kratší konec pomyslného provazu.

Již v poločase vedli domácí o pět gólů, vedení si udržovali a nakonec jej navýšili na konečných devět branek.

„Přijeli jsme v roli outsidera a chtěli uhrát co nejpřijatelnější výsledek. Viděli jste sami, že za nás nastoupilo dost mladých hráčů, prakticky většina. I proto jsem relativně spokojený s výsledkem i bojovností kluků. Svým způsobem patří dík i domácí Karviné, protože ta nechala také hrát své mladé, takže výsledek nebyl tak drtivý. Hráli prostě mladí proti mladým a v takovém případě už na hřišti takový výkonnostní rozdíl nebyl. Je to i otázka našeho současného rozpoložení, kdy se jednak nedaří, jednak se potýkáme s absencí řady hráčů,“ uznal frýdecko-místecký trenér Lubomír Kavka.

Domácí trenér Michal Brůna, který opět zastoupil disciplinárně potrestaného kouče Marka Michaliska, viděl zápas podobně. „Nechali jsme to dnes kvůli vytíženosti hráčů vyloženě na mladých, aby získali další zkušenosti. Mladý Růža měl premiéru na střední spojce, kde nastoupil hned od začátku. Trochu se mu klepaly ruce, proto ten úvod 0:3, ale pak se uklidnil, kluci na place situaci ustáli a už jsme měli zápas ve svých rukou. Bylo to způsobeno i tím, v jaké sestavě Frýdek přijel, protože byl sotva poloviční. Také mají nějaké zraněné, takže dali šanci mladým a připomínalo mi to spíš takové tréninkové utkání,“ konstatoval Brůna.

Frýdečtí se mohli opřít o Daniela Lefana, který dal sedm branek. „Po zranění stehna se do toho zase dostává, už se adaptoval a určitě bude platným hráčem. Dneska odehrál dobrý zápas, snažil se, k chybám ho donutil kvalitní soupeř,“ zhodnotil jej Kavka.

Na hře Pepina se projevila absence zkušených opor. „Třeba Vojta Petrovský nám bude scházet asi do konce roku, protože uspěchal návrat do hry po zranění zad. Chtěl nám pomoct proti Jičínu, bohužel to dopadlo špatně a přes svátky se bude muset vyléčit, aby se v lednu mohl zapojit do přípravy. Klaban nám bude v kádru rovnou končit, ať už ze zdravotních, tak z pracovních důvodů. Dneska nehrál ani Strack, takže je jasné, že zkušenější hráči pak mladým na hřišti chybějí,“ zdůvodnil Kavka porážku v derby.

Baník Karviná – Pepino Frýdek-Místek 30:21 (14:9)

Sled: 0:3, 4:4, 11:4, 12:8, 16:10, 21:12, 25:15, 28:20. Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Sedmičky: 2/2:3/1. Vyloučení: 4:1. Diváci: 855.

Karviná: Mokroš, Marjanović – Plaček 3, Urbański 3, Noworyta 1, Skalický 9, Nantl 3, Růža 4, Chudoba 3/2, Gromyko, Zbránek, Nedoma, Čosik 1, Jan Užek, Solák 3, Monczka. Trenér: Brůna.

Frýdek-Místek: Cáb 1, Fritz – D. Lefan 7/1, Mazur 4, Žvak 1, Šimek, L. Rajnoha 1, Gřešek, Unger 1, Hardt, Pomichálek 2, Garba 2, Hustopecký 2. Trenér: Kavka.