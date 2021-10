Devatenáctiletý šipkař Adam Gawlas si poprvé v kariéře zahrál na mistrovství Evropy. A ostudu rozhodně neudělal.

Adam Gawlas (vpravo) na mistrovství Evropy. | Foto: Kais Bodensieck/PDC Europe

Adam Gawlas je vicemistrem světa do 18 i 23 let, na mistrovství Evropy se ale objevil poprvé. „Bylo to super. Už jen to, že jsem se tam dostal, byl neuvěřitelný úspěch. Doufám však, že to nebylo naposledy, co jsem si takový turnaj zahrál,” usmál se pro Deník.