Závody, které proběhly ve Ski resortu Bílá, se odehrály v průběhu dvou únorových dnů, během nichž se nejprve závodilo v obřím slalomu a následně i ve slalomu klasickém. „Naši závodníci přitom v letošním roce neměli možnost trénovat na sjezdovkách v České republice, takže museli za hranice,“ uvedla marketingová manažerka Ski Bílá Eva Stejskalová.

Triumfy v mužských kategoriích si rozdělili David Kubeš a Marek Müller, který nejprve dojel na třetím místě v obřím slalomu a následně zvítězil v nedělním slalomu. Vítězství v obřím slalomu žen si odvezla Kiara Derks z Nizozemska a ve slalomu triumfovala Elese Sommer z Racing team Záhrobský. V obou disciplínách se vedlo také Haně Semerákové, která v obřím slalomu skončila na třetím místě a ve slalomu byla druhá.

Z týmu Ski Vítkovice Bílá se nejlépe umístil nadějný lyžař Jan Rechtenberg, jenž v obřím slalomu skončil čtvrtý, ale slalom nedojel. „Na Bílé jsem letos obhajoval titul juniorského mistra republiky ve slalomu a vicemistra v obřím slalomu. Bohužel letošní mistrovství pro mě tak úspěšné nebylo,“ uvedl Rechtenberg, jemuž se ale letos jinak poměrně dařilo. „Na začátku sezony jsme museli odjet na měsíc do Švédska, kde jsme měli soustředění, protože by nás nikde jinde nenechali trénovat. Nabídka závodů tak letos byla velmi omezená, ale i tak se nám podařilo jet na závody do Polska, Černé Hory, kde jsem čtyřikrát vyhrál, a taky do Bosny a Hercegoviny,“ dodal.

Dlouhá historie

Historie závodního lyžování na Bílé spadá až do roku 1965, kdy vznikl klub Ski Vítkovice. „Od té doby se toho ale na Bílé hodně změnilo a členové oddílu do každé změny dali kus sebe. Jejich cíl byl jasný - další malí nadšení lyžníci, kteří na Bílé budou trénovat,“ uvedla Stejskalová.

Na bílanských sjezdovkách už od té doby trénovala celá řada předních českých lyžařů v čele s Evou Kurfürstovou, Lucií Hrstkovou nebo Martinem Vráblíkem. V současné době zde v zimě na tréninky jezdívají Gabriela Capová, Kateřina Pauláthová či Daniel Paulus. „Ski Bílá je jedním ze tří areálů v republice, které jsou zároveň vlastníkem areálu a lyžařského oddílu. Díky tomu se naši závodní lyžaři dostanou na domácí kopec mnohem častěji a možná i proto patří, co se výsledků týče, k nejlepším lyžařským oddílům alpského lyžování v České republice,“ dodala Stejskalová.