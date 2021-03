Třetí zápas předkola play off v hale Aera Odolena Voda, který Black Volley Beskydy minulé pondělí vyhrál 3:1 a zajistil si tak postup do čtvrtfinále, byl kvůli nejasnostem s koronavirovými testy kontumován ve prospěch soupeře. Absolutní euforii tak vystřídala beznaděj. Místo dalších bojů přišel nečekaně hořký konec sezony.

„Jsem strašně zklamaný. Ani nejsem naštvaný, spíš jsem smutný,“ řekl pro Deník den po tvrdém verdiktu osmatřicetiletý lídr Beskyd Tomáš Široký, bývalý blokař české reprezentace či kapitán Havířova a Ostravy.

Když jste se o kontumaci dozvěděli, byl to velký šok?

Byli jsme na vrcholu radosti po postupu a za čtyřiadvacet hodin jsme se v emocích dostali úplně jinam. Bylo to hrozné.

Co se vám v té době honilo hlavou?

Spíš prázdno…

Myslíte si, že to pro Beskydy bude mít i nějaké následky směrem k příští sezoně?

Doufám, že žádné větší ne. Tím, jak to skončilo, tak je klub potrestaný dostatečně. Možná až zbytečně moc. Už jsme se sešli a že by byl někdo naštvaný, to se říct nedá. Všichni jsou spíše zklamaní. Ano, můžeme být naštvaní na jednoho člověka, ale chyby dělá každý.

Jak tedy sezonu celkově hodnotíte?

Ze začátku byly naše výkony zklamáním, ale postupem času jsme se lepšili. Naše forma gradovala ve čtvrtfinále poháru a následně i v předkole play off, kde jsme nejprve postoupili, ale pak zase ne. Pokud vynechám ten hořký konec, tak to bylo dobré.

Dlouho jste nevyhráli venku, což jste zlomili až v posledním utkání sezony. Čím si to vysvětlujete?

To kdybych věděl, tak bychom možná vyhráli už dřív. V posledním utkání už jsme možná neměli co ztratit, hráli jsme na sto procent, a nakonec to vyšlo.

Věřili jste si i na Karlovarsko ve čtvrtfinále?

Na naší pozici bylo super, že jsme neměli co ztratit. Naším cílem bylo postoupit do play off a to jsme splnili. Hráli jsme výborně, navíc jsem v Karlovarsku sám byl a vím, jaký tam je tlak. První zápas úvodního kola je pro ně hodně těžký a my jsme byli ve výborné pozici. Myslel jsem na dobrý výsledek.

Ve Frýdku-Místku jste odehrál třetí sezonu. Posunul se tým Black Volley Beskydy od té doby hodně dopředu?

Loňská sezona byla problematická. Postoupili jsme, ale tým byl složený na poslední chvíli a lepil se. Teď to bylo jiné, navíc jsme vyhráli hned první zápas proti Ostravě. Pak přišla pauza, což byla škoda. Od začátku jsme totiž mohli být jinde.

Sezonu výrazně ovlivnil i koronavirus…

Bylo to složité. V přípravě jsme byli v karanténě, pak se přerušila extraliga. Je však dobře, že se to dohrálo, i za cenu testování.

Víte už, jestli budete ve Frýdku-Místku pokračovat?

Nevím, jestli jako hráč. Nechám se překvapit. Teď nemám moc náladu to řešit. Nerad bych končil takto. Je to rychlé a všichni jsou zklamaní. Snad to zklamání vyprchá a uvidíme.

Podstatnou část vaší kariéry jste odehrál také v Ostravě, se kterou jste vybojoval senzační titul. Vzpomínáte na to stále?

Vzpomíná se mi na to krásně. Teď jsme tam hráli televizní zápas a celé se mi to vrátilo. Tehdy to byla krásná jízda.

Taky se o vás ví, že jste si vydělával i jako podlahář. Stále se tomu věnujete?

Sem tam ve volnu si nějakou fušku najdu. Ale už to dělám jen pro radost, ne pro peníze.