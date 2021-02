Denisa Vodičková bydlí v Novém Městě na Moravě. Golf ale hraje v Beskydech. Její rodina totiž má byt v Čeladné, kde mladá golfistka taky trénovala. Jenže tam nebyla žádná parta dětí, a tak od roku 2017 hraje za Beskydský golfový klub. „Golf hraji už deset let. Trénuji šestkrát týdně a bez podpory klubu a rodičů by to nešlo,“ uvedla pro Deník.

Vodičková má za sebou parádní rok. Stala se republikovou šampionkou v kadetkách i dorostenkách, tedy v kategoriích do 16, respektive do 18 let. Zároveň vyválčila titul s Beskydským golfovým klubem v extralize žen, vyhrála s dívkami do 18 let a taky se smíšeným týmem do 16 let. „Nejvíc si cením vítězství na mezinárodním mistrovství České republiky,“ řekla mladá golfistka, která skončila i bronzová na mistrovství Evropy.

Jako ocenění za skvělou sezonu byla Denisa Vodičková vyhlášena nejlepší amatérkou v republice a stala se první hráčkou v historii Beskydského golfového klubu, která na tuto metu dosáhla. „Hodně si toho vážím a jsem ráda, že takto můžu reprezentovat svůj klub. Zároveň je to odměna za mou práci a motivace pro další sezonu,“ uvedla mladá golfistka, která se na konci ledna vyrazila připravovat do Španělska.

Vodičková, kterou i letos čekají národní a mezinárodní mistrovství, prestižní ocenění získala ještě ve svých patnácti letech. V Beskydech tak roste další velký talent českého golfu. „Do budoucna uvažuji o dráze profesionálky,“ říká Vodičková, která studuje sportovní gymnázium, na kterém má individuální plán.