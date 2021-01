„Už na začátku jsem říkal, že to bude divná sezona. A musím se opakovat, divná sezona to je,“ řekl trenér Sokolek Leoš Chalupa. „Co se týká koronaviru, tak jsme byli podle mého názoru nejvíc zasažení ze všech,“ dodal.

Sokolky jsou v tabulce nyní desáté – tedy poslední, což by v tuto chvíli znamenalo, že by šly s devátým Šternberkem do play out. Chalupa však stále věří, že se jeho svěřenkyně mohou porvat taky o postup do play off. „Ještě máme doma Prostějov, Brno nebo Ostravu,“ dívá se kouč Sokolek k zápasům, ve kterých by jeho tým mohl bodovat.

Volejbalistky Frýdku-Místku však v letošní sezoně už několik bodů zbytečně rozdaly. „Mrzí mě domácí porážka od Šternberku nebo Přerova. Zbytečně jsme prohráli i v Ostravě. Když jsem to počítal, tak jsme mohli mít v pohodě 13 bodů, místo toho ale máme jen čtyři. Je to však jen kdyby a na to se nehraje,“ uvedl Chalupa.

Trenéra Sokolek mrzí, že Frýdek-Místek není schopný lépe zvládat koncovky zápasů. „Od stavu dvacet nedokážeme útočit. Asi se bojíme výhry a hromadu míčů darujeme zadarmo soupeři, který to potrestá a zaslouženě vyhraje. Ten, kdo je odvážný, tak vyhrává, jenže my jsme odvážní nebyli,“ poukazuje Chalupa na hlavní problém jeho týmu. Ten na tom samozřejmě pracuje a hráčky věří, že se to ve zbytku sezony změní. „Pilujeme to, na tréninku hrajeme koncovky, ale nejde to změnit mávnutím kouzelného proutku,“ dodal.

První zápas v novém roce Sokolky sehrají v sobotu, kdy doma přivítají Prostějov.