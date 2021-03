Český tým se znovu musel vypořádat s řadou nástrah současné doby. Na trenérskou lavičku se postavil nový trenér Rastislav Trtík, jehož nominace se na duely s Ruskem a Faerskými ostrovy netvořila vůbec lehce. Nakonec se do ní dostal i Adam Gřešek z Frýdku-Místku, který zasáhl do dvou ze tří možných zápasů. „Každá účast na reprezentační akci je pro mne obrovský zážitek a velká čest,” řekl pro Deník pětadvacetiletý pivot.

Vzhledem k tomu, jak reprezentační akce dopadla před světovým šampionátem, bylo poznat, že si všichni okolo dali hodně záležet na tom, aby se podobná situace neopakovala?

Určitě, hygienická opatření byla velice přísná. Dokonce byl s námi i covid manažer, který na vše dohlížel.

Byla bublina, ve které jste byli, hodně přísná? Byl na dodržování pravidel kladený o to větší důraz?

Samozřejmě, pravidla byla nastavena jasně a striktně. Ať už mluvíme o častém testování, ubytování po jednom nebo zákazu opustit hotel a přijít do kontaktu s osobou mimo bublinu. Takových opatření bylo nespočet.

Poté, co předchozí akce skončila krachem, měli jste nyní o to větší motivaci porvat se o dobré výsledky?

Já myslím, že o motivaci v národním týmu není nouze. Ať už se jedná o přátelské utkání, nebo kvalifikaci. Všichni hráči k tomu přistupují maximálně zodpovědně.

Českému týmu chybělo několik opor, překvapilo vás ale o to víc, že jste dvakrát dokázali potrápit Rusy?

Nebudu lhát, konkrétně já jsem byl docela překvapený. Už vzhledem k tomu, že na každý zápas jsme měli pouze jeden trénink. Naštěstí si ale vše dobře sedlo a my, troufnu si tvrdit, jsme neudělali ostudu.

Proti Rusku jste nakonec získali bod, klidně jste ale mohli dvakrát vyhrát. Co vám v zápasech chybělo?

To je o úhlu pohledu, klidně jsme mohli dvakrát prohrát. Oba zápasy byly velice vyrovnané. V prvním zápase nás v Moskvě Rusové trochu podcenili, nám moc nefungovaly přesilovky, ale i tak jsme s takovým soupeřem odehráli solidní utkání. V Brně jsme naopak hráli skoro celý druhý poločas s vyloučením. Kluci jezdili na maximum a byla z toho remíza.

Jak jste byl vy sám spokojen s tím, kolik jste dostal prostoru?

Já moc prostoru nedostával, byl jsem v týmu hlavně pro případ, že se někdo zraní, bude potřebovat na chvíli odpočinout nebo se někomu nebude vyloženě dařit. Kluci ale jezdili na hranicích svých možností, za což jsem velmi rád.

Proč už jste nehrál doma proti Rusům?

V Brně proti Rusům už byl připraven nastoupit Leoš Petrovský, který hraje na mém postu. Hraje v Německu druhou Bundesligu, takže je kvalitou někde jinde, než jsem momentálně já. Počítal jsem s tím, že poslední zápas hrát nebudu, když jsou zde zkušenější, než jsem já. I tak to pro mne byla obrovská čest, být součástí tohoto týmu.

Český tým hodně lidí podceňovalo, opět se ale ukázalo, že má kvalitu. Je v něm velká síla?

Rozhodně. Pokud se koronavirová situace alespoň trochu uklidní a budou moct přijet všichni kluci ze zahraničí, bude tým ještě silnější. A pokud ne, tak teď se ukázalo, že i v české extralize jsou kluci, kteří se jsou schopni o místo v nároďáku poprat.

Zpětně, nemyslíte si, že nebyla škoda, že se s nějakým týmem neodjelo i na mistrovství světa? Klidně jste mohl být v nominaci taky…

Škoda to určitě je, já byl dokonce s dalšími do Plzně povolán. Hrát na mistrovství světa, to je asi snem každého sportovce. Bohužel, situace se nevyvinula dobře a my nakonec zůstali doma.

Jak se vám pracovalo pod novým trenérem Trtíkem? Co týmu přinesl?

Trenér Trtík je perfekcionalista, dbá na detaily. Už jen jeho videopříprava je velice precizní. Na tréninku a v zápasech dokáže hráče namotivovat a svou povahou dodá do týmu určitou jiskru.

Frýdek-Místek čeká poslední zápas v základní části a poté už přijde play off. Jak moc si v něm věříte?

Play off je úplně jiná soutěž, navíc ještě není jisté, na koho narazíme. Čeká nás poslední zápas se Zubřím, který na naši pozici do play off už nebude mít vliv. Rozhodně to ale bude dobrá generálka na vyřazovací boje.