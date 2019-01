Extraligové stolní tenistky frýdlantského SK porazily na závěr základní části Havířov 6:3 a ve čtvrtfinále si zahrají proti nepříjemnému celku SK Dobré.

Karin Adámková bude v blížícím se play-off nejsilnější zbraní frýdlantských stolních tenistek. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Šrubař

„Nečeká nás vůbec lehký soupeř. Letošní extraliga se totiž dosti vyrovnala. Kromě prvního Hodonína jsou ostatní družstva už vyrovnanější. My se ale každopádně budeme snažit o co nejlepší výsledek. Nechci předjímat a tipovat. Holky by to pak zbytečně svazovalo. Uvidíme, jak to letos nakonec dopadne," řekla frýdlantská trenérka Marie Hrachová.

Tu před blížícím se play-off potěšil výkon Karin Adámkové, která pro svůj tým zařídila v Havířově polovinu získaných bodů. „Karča zahrála všechny své zápasy naprosto s přehledem. Prohrávali jsme tu sice už 1:3, ale holky to pak bojovností zvládly. Hráčky z Havířova jsou hodně nepříjemné. Nemají totiž co ztratit, takže i příkladně bojují," dodala Hrachová.

Pokud frýdlantské hráčky ve čtvrtfinále uspějí, vyhnou se v další fázi play-off prvnímu Hodonínu. Ten půjde totiž do vyřazovacích bojů z prvního místa. Rozhodlo o tom poslední kolo základní části extraligy žen, kdy úřadující české mistryně oplatily Břeclavi porážku z poloviny prosince a po domácí výhře 6:3 se v tabulce dostaly právě před tradičního rivala. „Je to ubrečené vítězství, ale dostaly jsme se tam, kam jsme chtěly. První letošní cíl je splněný," prohlásila hodonínská trenérka Alena Vachovcová.

BANÍK HAVÍŘOV - SK FRÝDLANT N/O 3:6

Výsledky: Sikorová – Rusnáková 3:1 (7, -7, 8, 10), Čechová – Blašková 3:2 (6, -8, 8, -15, 8), Petrovová – Adámková 0:3 (-8, -8, -10), Čechová – Rusnáková 3:2 (4, -8, 12, -7, 3), Sikorová – Adámková 0:3 (-5, -4, -6), Petrovová – Blašková 2:3 (5, 14, -9, -8, -8), Čechová – Adámková 0:3 (-5, -5, -6), Petrovová – Rusnáková 1:3 (2, -9, -8, -9), Sikorová – Blašková 0:3 (-4, -6, -10).

Další utkání 19. a 20. kola:

SKST Vlašim – SVS Hradec Králové 1:6, Sokol Nusle – SK Dobré 5:5, SKST Hodonín – MK Řeznovice 6:2, KST Hluk – MSK Břeclav 0:6, Sokol Nusle – SVS Hradec Králové 0:6, SKST Vlašim – SK Dobré 5:5, KST Hluk – MK Řeznovice 2:6, SKST Hodonín – MSK Břeclav 6:3.

Čtvrtfinálové dvojice: SK Frýdlant n. O. – SK Dobré, Hradec Králové – MK Řeznovice.

Béčko čeká boj o první ligu

Doslova jako nůž máslem projely třetí nejvyšší soutěží hráčky SK Frýdlant nad Ostravicí B. Svěřenkyně trenérky Marie Hrachové totiž z dvaceti odehraných zápasů základní části ani jednou neprohrály.

„Před sezonou jsem u holek pomýšlela tak na střed tabulky. Nakonec je z toho prvenství a navíc bez ztráty kytičky," pochvaluje si bývalá česká reprezentantka.

Frýdlantská rezerva v boji o první ligu narazí na Jihlavu, která skončila v tabulce druhá. „Už dvakrát se nám je podařilo porazit, snad to holky zvládnou znovu," přeje si Hrachová, která ještě dodala: „Je nám samozřejmě jasné, že případný postup by byl dalším finančním závazkem, jelikož zápasy v první lize se již hrají po celé republice. Navíc to už budou dvojzápasy, takže přibude i cestování."

Frýdlant se v základní části opíral především o hru Markéty Rusnákové, která měla více než 86% úspěšnost. „Na střídavý start máme ještě v týmu Gabrielu Štěpánovou z Děhylova, která hraje extraligu za Havířov. Dalšími členkami jsou sestry Daňovy, pár zápasů odehrála v béčku i Gabka Somrová a já," dodala frýdlantská trenérka.