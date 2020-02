Z počátku regionálního derby to vypadalo, že si Beskydy připíší již osmou porážku v řadě. Ostravané hráli v naprosté pohodě a vše nasvědčovalo tomu, že si ve Frýdku-Místku plácnou tři sety a bude hotovo.

„Naše hra v prvních dvou setech byla opravdu na ručník,“ kroutil po utkání hlavou domácí trenér Slobodan Prikljacic. „I proto jsme museli do třetího setu vlítnout naplno. Začal se nám dařit plachtící servis, ubránili jsme několik složitých míčů ve hře a dostali se i za podpory diváků do euforie,“ popsal povedený zvrat zápasu kouč Beskyd. I pro něj je to vlastně premiérová výhra v UNIQA extralize mužů.

Frýdečtí srdnatým a bojovným výkonem nakonec převážili misky vah na svou stranu a Ostravany udolali i v tie-breaku. „Je to už poněkolikáté, kdy takto ztratíme vyhraný zápas. Domácím se podařilo uhrát několik důležitých míčů, a to je nakoplo. Na nás jakoby padl strach, jsem hodně naštvaný. Nepomohli nám ani střídající hráči,“ zlobil se po zápase kouč VK Ostrava Jan Václavík.

Ostrava tak ztratila další zápas s celkem ze spodní části extraligové tabulky. V polovině ledna totiž prohrála v domácím prostředí se Zlínem. V průběžné tabulce jsou Ostravští osmí, Beskydy zůstávají i po výhře jedenácté.

V dalším kole bude extraligový nováček z Frýdku-Místku zajíždět na palubovku Českých Budějovic.

Toto utkání je na pořadu v sobotu 15. února od 19 hodin. Václavíkovi svěřenci pak nastoupí v pondělní dohrávce 19. kola doma od 17 hodin proti Kladnu.

BLACK VOLLEY BESKYDY – VK OSTRAVA 3:2 (-19, -15, 19, 21, 12)

Rozhodčí: Gall, Horký. Diváci: 290. Doba hry: 115 min.

Frýdek-Místek: Dustinac 5, Mitić 4, Mečiar 14, Široký 12, Babić 13, Krysiak 3, libero Nogueira - R. Kozák 10, Yevstratov, Š. Kozák 4. Trenér: Slobodan Prakljačič.

Ostrava: Podlesny 4, Janků 19, Marcyniak 10, Šoltys 15, Ihnát 11, Sedláček 10, libero Sobczak - Vancl 4, Štefko 1, J. Dvořák 2. Trenér: Jan Václavík.