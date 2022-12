„Specifikem Evropského poháru jsou samostatné závody v juniorských a U23 kategoriích. To znamená, že třiadvacítkáři a junioři s juniorkami mohou získat velkou porci UCI bodů, o které je na jiných závodech úrovně C2 připraví elitní jezdci a jezdkyně. Prize money v celkové výši 4280 Eur jsou navíc určeny nejen pro ně, ale i pro kadety a kadetky,“ představil nový projekt Miloš Židík, ředitel ostravského klání pod vysokou pecí.

Evropská premiéra o víkendu v Ostravě: na cyklokrosaře čeká sníh i vysoká pec

Vysoká pec je jednou z technických překážek, kterou cyklokrosaři na kolech se šířkou ráfků pouhých 33 milimetrů musí zdolat. „Trať vede přímo její halou, to nemají nikde na světě,“ prozradil stavitel trati Radovan Šťastný. Závodníci se na vysokou pec dostanu po nejstrmějším schodišti v Česku, které připomíná žebřík, a po projetí halou a cestou dolů z výšky osmi metrů musí zvládnout třiadvacet metrů dlouhý sjezd s pravoúhlou zatáčkou.

Blíží se Vánoce a s nimi i nová tradice: Evropský cyklokros pod vysokými pecemi!

„Možná se to nezdá, ale cyklokros je velmi tradiční zimní cyklistická disciplína. A má i ambici dostat se na zimní olympijské hry. Takže zasněžené a mrazivé Dolní Vítkovice jsou přesně to, co dělá tento sport atraktivním,“ řekl k bohaté předvánoční sněhové nadílce Miloš Židík, ředitel UEC Evropského poháru v cyklokrosu v Ostravě, kde se tento závod pojede i v příštích čtyřech letech.

První Padel Cup? Úžasný! V Trojhalí zářil s raketou i Mirai. Podívejte se

V sobotu byly na programu závody žactva, kadetů a kadetek, mužů a žen Elite a Masters. V neděli UEC Evropský pohár cyklokrosařů v Dolních Vítkovicích pokračuje od 11 hodin společným závodem žen U23 a juniorek, po nich vyrazí ve 13.20 hodin na trať junioři a muži U23. Diváci mají vstup do areálu zdarma.