„Jsem moc rád, že i přes sváteční termín k nám dorazilo na šedesát družstev, které měřily síly v šesti kategoriích. A opět se bylo na co dívat! Kvalita rok od roku roste,“ pochvaloval si velitel jednotky pořádajícího Sboru dobrovolných hasičů z Horní Lomné Jaromír Gruszka. „Kolikátý to byl ročník? Popravdě to od nového tisíciletí nepočítáme, ale už je to u nás pevná tradice,“ pousmál se velitel.

Velitel jednotky pořádajícího Sboru dobrovolných hasičů z Horní Lomné Jaromír Gruszka | Video: Břenek Martin

Místní fotbalové hřiště patřilo akci celé odpoledne, poslední jednotky se dostaly do akce až po osmé hodině večerní. „O zpestření se postaral křest našich mladých hasičů, kteří si na domácím závodě odbyli premiéru. Pořád ale mají na čem pracovat. Je ovšem výborné, že se v naší malé obci podařilo vedle mužského vytvořit další mládežnický tým,“ těší šéfa místního sboru obce na česko-slovensko-polském pohraničí.

„Mile nás potěšil zájem veřejnosti o akci, která patří mezi naše tradiční. Stejně jako oslavy dny dětí spojené s gulášfestem. A protože chceme dál lákat veřejnost do naší malé obce, rozhodli jsme se, že na konci prázdnin uspořádá

První červencový pátek proběhly tradiční hasičské závody v požárním útoku v Horní Lomné. | Video: Břenek Martin

me ještě jedny hasičské závody– noční,“ doplnil starosta Horní Lomné a také aktivní místní dobrovolný hasič Kamil Kawulok.

Starosta obce Horní Lomná a dobrovolný hasič Kamil Kawulok. | Video: Břenek Martin

Výsledky závodu v požárním útoku v Horní Lomné

Kategorie mini: 1. Lubno, 2. Mosty u Jabl., 3. Návsí.

Mladší žáci: 1. Návsí, 2. Dolní Lhota, 3. Lubno.

Starší žáci: 1. Nýdek, 2. Lubná, 3. Návsí.

Dorost: 1. Hnojník, 2. Hrádek, Návsí.

Ženy: 1. Dolní Lomná, 2. Návsí, 3. Nýdek.

Muži: 1. Chotěbuz, 2. Dolní Lomná, 3. Písečná, 4. Jablunkov, 5. Fryčovice, 6. Mosty u Jabl., 7. Hrádek, 8. Horní Lomná.

Další videa

První červencový pátek proběhly tradiční hasičské závody v požárním útoku v Horní Lomné. | Video: Břenek Martin

První červencový pátek proběhly tradiční hasičské závody v požárním útoku v Horní Lomné. | Video: Břenek Martin

První červencový pátek proběhly tradiční hasičské závody v požárním útoku v Horní Lomné. | Video: Břenek Martin

První červencový pátek proběhly tradiční hasičské závody v požárním útoku v Horní Lomné. | Video: Břenek Martin

První červencový pátek proběhly tradiční hasičské závody v požárním útoku v Horní Lomné. | Video: Břenek Martin

První červencový pátek proběhly tradiční hasičské závody v požárním útoku v Horní Lomné. | Video: Břenek Martin

První červencový pátek proběhly tradiční hasičské závody v požárním útoku v Horní Lomné. | Video: Břenek Martin