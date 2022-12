Třetímu týmu aktuální tabulky, který obhajuje bronzovou medaili, opět statečně vzdorovaly. Ve třetím dějství se Sokolky radovaly z vítězného setbolu a šanci prodloužit i druhý vzájemný duel znovu do tie-breakové loterie měly ve čtvrté sadě. O svůj šestibodový náskok ale přišly, ve vyrovnané koncovce pak odvrátily dva mečboly hostů, při třetím už jim ale Dukla šanci na další drama nedala.

Oceláři v Kladně dvakrát vedli, ale body nemají. Rytíře podržel bojovník Jágr

Liberec táhla za devátou výhrou v sezoně reprezentační smečařka Petra Kojdová, která první zkušenosti v extralize získala před lety v dresu Frýdku-Místku. „Soupeř nás zatlačil na přihrávce a z toho pramenilo plno našich chyb,“ vrátil se Libor Gálík, kouč Dukly, k dění na palubovce.

„Měly jsme katastrofální vstup do prvního setu. Postupně jsme se zlepšovaly a také díky velmi kvalitnímu servisu přinutily soupeře k chybám. Bohužel jsme se i my nevyvarovaly hloupých až dětinských chyb, které nás stály body,“ viděla domácí trenérka Alexandra Dedková příčinu osmé prohry v sezoně.

Choleva, Moješcik a Bartoš jdou do boje. Věří v postup na mistrovství světa

„Po divném začátku jsme se dostaly do hry, ale v zápase jsme udělaly strašně moc nevynucených chyb a trápily se v útoku. Teď to musíme hodit za hlavu a soustředit se na další zápas, co nás čeká v Ostravě,“ připomenula Veronika Strušková, zkušená blokařka a kapitánka Frýdku-Místku, páteční derby od 17 hodin v hale ve Varenské ulici. První souboj regionálních týmů vyhrály Sokolky 3:1.

Tři body za 74 minut! Bojovnice z Ostravy neztratily v hale favorita ani set

Extraliga volejbalistek - 17. kolo:

TJ Sokol Frýdek-Místek – VK Dukla Liberec 1:3 (-13, -21, 23, -25)

Rozhodčí: Kubinec a Ištvanech, čas: 98 min., diváci: 150.

Frýdek-Místek: Petrová 8, Mello 10, Shumeiko 22, Livingston 8, Strušková 11, Dvořáčková 7, libero Teperová - Šmídová 1, Šrámková, Smýkalová 1. Trenérka: Alexandra Dedková.

Liberec: Šulcová 8, Nečasová 6, Kvapilová 20, Kojdová 23, Blažková 14, Lyklema 4, libero Kolářová - Bartošová, Deisl 3, Dvořáková. Trenér: Libor Gálík.