„Je to moje první letošní vítězství. Na tom sněhu jsem si to moc užil,“ usmíval se v cíli jezdec táborského ČEZ cyklo teamu. Co bylo nejtěžší? „Část za průjezdem vysokou pecí a ty schody. Hlavně neudělat chybu, protože tady bylo hodně záludností a dost to klouzalo. Bylo důležité soustředit se a nic neuspěchat,“ prozradil s tím, že na tenhle závod nikdy nezapomene. „Prostředí je tady hodně zajímavé, navíc jsem nasbíral víc bodů než za celou sezonu,“ vysvětlil Pavel Jindřich.