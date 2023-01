Do kvalifikačních odvet v Národním tréninkovém centru v Havířově šly Češky s výhrou v Itálii (3:1) a porážkou v Portugalsku (0:3). Cílem bylo uhájit postupové druhé místo v tabulce. To se jim podařilo hned v úvodním duelu, i když souboj s Italkami byl hodně dramatický. „Byl to můj první zápas v roli trenérky a musím říct, že mi hráčky připravily pořádně nervózní premiéru. Ale dopadlo to dobře,“ oddechla si Renáta Štrbíková.