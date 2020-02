Už jen při pohledu na průběžnou tabulku bylo zřejmé, že se bude bojovat o každičký metr hřiště, o každý míč.

Domácí brzy utekli na 3:1, ale Frýdečtí dokázali i díky dvěma přesným zásahům Musálka srovnat na 4:4. V dalším průběhu prvního poločasu si pak domácí přeci jen vypracovali mírné vedení, takže v poločase se šlo do kabin za stavu 15:13. Vypjatý souboj přinesl také druhý poločas, ve kterém se v samém závěru podařilo orlům vyrovnat na 20:20. Lepší koncovku měli ale nakonec Maloměřičtí, pro které vítězství 22:20 bylo vůbec premiérové v nejvyšší soutěži.

A tak není divu, že hostující trenér Lubomír Kavka nebyl po zápase vůbec spokojen. A to i díky tomu, že v samém závěru střetnutí domácí nevybíravě vyřadili ze hry Matěje Mazura.

„Zákroky na našeho klíčového hráče byly brutální. Na hřišti jsme si zápas prohráli sami. Za stavu 20:20 jsme hráli přesilovku a nedokázali jsme ji potrestat. Kdybychom šli do vedení, tak by se zápas zase vyvíjel jinak. Takový je ale sport, na naší straně jsme neproměnili hodně šancí. To nás stálo výsledek,“ připustil sportovně Kavka.¨

V dalším kole budou házenkáři Frýdku-Místku hostit na své palubovce druhý tým tabulky. Duel s pražskou Duklou je na pořadu již ve středu 5. února, kdy se hraje od 19 hodin.

MALOMĚŘICE - SKP FRÝDEK-MÍSTEK 22:20 (15:13)

Nejvíce branek Maloměřic: Mrnuštík 11, Jung 3/3, Jirák a Musil po 3. Rozhodčí: Kozler, Zych. Vyloučení: 5:4 (ČK: Žvak). Sedmičky: 4/3:2/2. Diváci: 283.

Frýdek-Místek: Pyško, Cáb, Fritz – Hrachovec 2, Gřešek 2, Unger 3, Brožek 1, Strack 4, Žvak, M. Mazur, Musálek 6/2, Skřehot, Lefan 1, Pomichálek 1, Garba, Hustopecký. Trenér: Lubomír Kavka.

Další výsledky 16. kola: Dukla – Lovosice 26:26, Jičín – Hranice 18:17, Zubří – Kopřivnice 25:29, SKKP Brno – Karviná 26:23, Nové Veselí – Plzeň 24:30.