LUCIE PUDILOVÁ v. CAROLINE YARIWAKE DA CRUZ

bantamová váha (do 61 kg)

27 věk 34

172 cm/ 61 kg výška/váha 168 cm/57 kg

Octagon Fight Academy gym Strong Team

12:7 bilance 9:3

2 výhra KO/TKO 5

Komentář Ondřeje Novotného: „Možná těžší zápas, než by se mohlo na první dobrou zdát. Jsem zvědavý, co Lucka předvede nikoliv na zemi, ale v postoji. Tam by měla zápas vyhrát.“

Pudilová vs. da CruzZdroj: Oktagon