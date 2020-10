Čím jste výjimečný?

Vymýšlením blbostí, a co se týče daru, který jsem dostal od boha, tak mám velice silnou čelist. Prokázalo se to nejen v Americe, ale i tady v Česku.

Jak se na jednotlivé rekordy připravujete?

To, co dělám, nejde nacvičit ani natrénovat, je to prostě dar. Akorát abych si neublížil a zamezil úrazu, tak si člověk musí opravdu všechno připravit sám, nemůže se spoléhat na druhé. Takže když jsem měl na sobě sedmimetrový most a přejížděla mě škodovka, musel jsem zabránit také tomu, kdybych to neudržel, aby si neublížil ani šofér, což znamenalo například připravit různé výztuže. A v tom tkví ta příprava.

Pandemie onemocnění COVID-19 zasáhla do života všech sportovců, jak ovlivnila vás?

Já se na to dívám z jiného úhlu. Dělal jsem v Rakousku sezónního kuchaře, kdy jsem od rána do večera dostal pořádně zabrat, a když jsem měl nabídku vystupovat v nějaké show, tak jsem jel po práci třeba 1000 km, abych hodinu nato vystupoval a jel zase zpátky. A to byl koloběh takových dvanáct let, který se navázal na to, kdy jsem tady rozjížděl penzion další tři roky. Pro někoho je pandemie bubák, pro jiného je to likvidátor firem, ale pro mě je to taková pozitivní brzda. Za těch patnáct let jsem na začátku pandemie po tom kolotoči začal žít.

Ve čtvrtek bylo oznámeno uzavření posiloven a vnitřních sportovišť, které platí od pondělí. Jakým způsobem to zasáhne do vaší přípravy?

To je druhá věc. Chodím do Bavaria Fitness tady v Opavě Kylešovicích, mám tam trenéra Jiřího Týna. Můžu tam cvičit cokoliv chci, ale z toho důvodu, že máme zákony, kdy se může jít až od patnácti let do posilovny, tak můj 11letý syn to má zakázané. Zkuste ale klukovi, který má 90 kg, víc než 180 cm a 45 velikost boty, umožnit cvičit někde v posilovně, když to nejde. Takže máme doma takovou improvizovanou posilovnu a tam cvičím. I já, když jsem udělal první rekord, tak jsem nechodil do posilovny.

Poslední říjnový den by se měla konat charitativní akce s názvem Rekordy pro charitu Rajhrad, které se zúčastníte i se svým 11letým synem. Můžete tuto akci ostatním přiblížit?

Mým životem prošla spousta známých osobností a lidí s velkou zásluhou pro český sport. Já jsem začínal s pákou, vyhrál jsem Mistrovství České republiky v super těžké váze na páce a právě organizátor této charity byl prezident České asociace armwrestlingu Miroslav Rylka. Bohužel jeho manželka skončila v hospici v Rajhradu, kde zjistil, že se perou o každou korunu, což je dlouhodobý problém, protože jsou závislí hlavně na sponzorech. Tento člověk jim chtěl pomoct, a tak mě oslovil, jestli bych pro něj nějaký rekord neudělal v rámci charitativní akce. Řekl jsem si proč ne, když je to pro dobrou věc, ale je tam pořád bubák v podobě COVIDU, tak uvidíme, jak to dopadne.

Abyste mohl překonat světový rekord, tak potřebujete souhlas od světové organizace pro uznávání světových rekordů. Jak to funguje?

Uznání světového rekordu stojí až 12000 dolarů, což musím zaplatit já. Když seženu pro ten určitý rekord sponzora, je to fajn, ale tady toho sponzora neseženu. Potom je druhé odvětví, kdy vám uznají světový rekord s tím, že máte svědky, ale čekáte třeba pět let na to, než vám to uznají. Je asi deset světových organizací, které mají rekordy pod kontrolou, a vy si můžete vybrat, kterou z nich si zvolíte. Holt je to můj koníček a do toho se musí investovat.

Projekt Golem proti dopingu jste musel odložit na příští rok. Chtěl jste v každém měsíci roku 2020 překonat jeden světový rekord. Povedly se vám uskutečnit, myslím, čtyři rekordy, jak to šlo dál? Stihl jste ještě nějaké, nebo budete zbytek projektu realizovat v roce 2021?

Z těch šesti rekordů, což byla polovina roku, se mi povedly čtyři. Dva se mi nepovedly, a to mě nahradil můj syn, udělal za mě dva světové rekordy. Takže beru, že mám za půl roku splněno. Teď se nedá nic plánovat, vím, že s tím budu pokračovat příští rok. Já i můj syn máme nasmlouvanou Itálii, Německo, Rumunsko a další země s tím, že šest světových rekordů budeme dělat v cizině. A musím říct, že to budou opravdu masakry.

Co přesně tímto projektem chcete sdělit?

Chci tím dokázat, že člověk může dosáhnout fyzického úspěchu na světové úrovni, a to bez použití podpůrných látek jako jsou anabolika (steroidy) a jiný doping. Mým cílem je oslovit zejména mladou generaci, která chce vše hned a neuvědomuje si následky. Televize vám nabízí tablety na bolest, zažívání, hubnutí atd, tak se není co divit, že mládež vnímá tablety na sílu, rychlost a svaly jako něco přirozeného a normálního.

Na který z rekordů jste nejvíce pyšný?

Já se dívám spíše na výkony. Jsem určitě pyšný na jedenáct kamionů, což bylo do stoupání, protože mi tady rovnou cestu nenašli a ještě k tomu to bylo na sněhu, takže toto je asi výkon a rekord, kterého si nejvíce vážím. Rozkousnout 33 plechovek za minutu, nechat se přejet 1,5 tunovým autem, udržet 1 kW vrtačku v zubech, dokud neshoří. Je to těžké porovnávat.

Minivizitka

René „Golem“ Richter je 45letý silák z Opavska. Živí se jako kuchař a jeho koníčkem je překonávání světových rekordů. Skus zubů má o 72 % silnější než aligátor, což bylo potvrzeno v Americe. Na svém kontě má více než 100 certifikátů a několik desítek rekordů v Guinnessově knize. Jeho 11letý syn Matthias jde v jeho stopách. Díky své zálibě procestoval skoro celý svět, poznal spoustu zajímavých lidí, například když natáčel v Hollywoodu nebo když dělal ochranku Billu Gatesovi.