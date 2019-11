Frýdek-Místek – Souboj dvou týmů z opačných pólů extraligové tabulky dopadl nakonec dle papírových předpokladů.

Ilustrační fotografie. | Foto: Josef Hlaváček

Orli ale duel proti dosud neporažené Plzni nezačali vůbec špatně, Západočeši se poprvé do vedení dostali až v 16. minutě, kdy na ukazateli skóre svítil stav 7:8 v jejich prospěch. „Věděli jsme, že to nebude lehké utkání. Domácím se vrátil do sestavy zkušený Petrovský, kterého já považuji za jednoho z klíčových hráčů soupeře. V první půli jsme dělali spoustu technických chyb, i proto jsme domácím nemohli odskočit na větší brankový rozdíl,“ řekl k první půli hostující trenér Michal Tonar. Tu Plzeňští vyhráli rozdílem tří gólů.