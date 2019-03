„Porážky byly již frustrující, určitě jsme ale těch bodů mohli mít víc. Za tohle vítězství jsem ale velice rád. Je to určitá úleva, velice reálný strašák sestupu tady ale pořád je,“ prohlásil trenér Tatranu Ivo Vávra.

Ani poločasový stav 15:12 ve prospěch hostujícího celku nic nenasvědčoval, že se na Hané schyluje k překvapení. Po změně stran nejprve Tatran dokázal tříbrankové manko rychle smazat, do závěrečné desetiminutovky ale vstupovali hosté s vedením o dvě branky.

Nakonec srdnatě bojující domácí převážili misky vah na svou stranu a podruhé v sezoně vyhráli. „Musím uznat, že vítězství domácích je zasloužené. Je vidět, že Litovel pod vedením Ivoše spěje směrem k lepším zítřkům. Zanechal tu kus práce,“ poznamenal na adresu domácího trenéra kouč Frýdku Jiří Kekrt. „My jsme tu zahráli vysoce pod své možnosti, takticky špatně. Nevím, jestli to bylo podceněním, ale dělali jsme spoustu zbytečných chyb a toho soupeř dokázal využít,“ řekl trenér hostujícího mužstva. „Soupeř udělal víc technických chyb, což je kupodivu, protože nás tohle provází celou sezonu,“ usmíval se po utkání Ivo Vávra.

TATRAN LITOVEL - SKP FRÝDEK-MÍSTEK 30:27 (12:15)

Nejvíce branek Litovle: Piwko 8/3, Tkadleček 6, Páleš 5. Rozhodčí: Baader, Novotný. Vyloučení: 10:4 (ČK: Havlíček, Šmíd). Sedmičky: 5/3:7/5. Diváci: 264.

Frýdek-Místek: Pyško, Cáb, Štolcar – Petrovský 4/1, Gřešek 3/2, Kocich 7/2, strack 3, Horáček 1, Žvak, M. Mazur, Musálek, Pomichálek 4, Bosák 5. Trenér: Jiří Kekrt.

Další výsledky 22. kola: Hranice – Zubří 24:22, Lovosice – Karviná 31:31, Dukla – Kopřivnice 41:22, Jičín – Brno 30:30, Nové Veselí – Plzeň 21:31.

Čtvrtfinálové dvojice: Talent Plzeň - Město Lovosice (ne - 10.30, po - 20.15 h), HCB Karviná - SKP Frýdek-Místek (so - 18.00, ne - 10.30 h), KH Kopřivnice - Ronal Jičín (so - 18.00, ne - 18.00 h), Nové Veselí - Dukla Praha (so - 18.00, ne - 18.00 h).