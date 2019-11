Vstup do utkání vyšel lépe hostům. Domácí se nastartovali až postupem času a museli mazat čtyřgólové manko. Důležitou úlohu v tom sehrál také brankář Michal Klement, který si ze zápasu nakonec odnesl úspěšnost zákroků 62 %.

„Není to první zápas, kdy nám nevyšel úvod. Soupeř hrál velice agresivně a my jsme to nedokázali ubránit. Jsem rád, že jsme do konce poločasu srovnali stav a šli jsme dokonce o branku dopředu,“ řekl do kamery ČT sport trenér Hranic Miroslav Bartoň.

Také úvod druhé půle patřil Frýdku-Místku, který se vrátil do mírného náskoku. „Druhý poločas zase začal naší nedisciplinovaností. Posledních patnáct minut jsme ale byli lepší a výhru jsme si zasloužili,“ hodnotil Bartoň, který kromě Klementa pochválil i jeho velezkušeného parťáka Josefa Kučerku. „Strůjci vítězství byli také oba naši brankáři,“ dodal kouč.

Na straně hostů tolik spokojenosti nebylo. „Pozitivem byl začátek prvního poločasu, kdy jsme se dostali do vedení. Také do druhého poločasu jsme vstoupili celkem dobře, ale potom jsme udělali technické chyby v útoku a také Kučerka měl několik dobrých zákroků. Když se Hranice dostaly do vedení, tak si to už pohlídaly,“ hodnotil zápas trenér Frýdku-Místku Lubomír Kavka.

Utkání bylo určitě vyrovnanější, než vypovídá konečný výsledek. Hlavní příčinou naší porážky bylo to, že jsme zahráli hodně špatně v útoku. Navíc jsme inkasovali několik branek z rychlých protiútoků, my naopak nedali ani jeden takový. I v tom byl mezi oběma celky rozdíl,“ řekl k utkání hostující Vojtěch Petrovský.

Orli jsou v tabulce nadále předposlední, na desáté Brno ale ztrácí pouhé dva body. Dalším soupeřem frýdecko-místeckých házenkářů bude vedoucí tým z Plzně, který v letošní sezoně ještě neztratil ani bod. Utkání se hraje v neděli 10. listopadu od 17 hodin v místecké hale u 6. ZŠ.

Cement Hranice – Pepino SKP Frýdek Místek 29:24 (13:12)

Nejlepší střelci Hranic: Piwko 7, Cáb 5, Magrla 5. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 2/2 - 2/1. Vyloučení: 4:1. Diváci: 107.

Frýdek-Místek: Pyško, Fritz – L. Rajnoha, J. Rajnoha 3, Petrovský 4, Klaban 2, Gřešek 2/1, Unger 2, Hardt 1, Strack 2, Žvak, Musálek, Skřehot, Pomichálek 3, Ondrušík 5. Trenér: Lubomír Kavka.