„Sice to nebylo v lize, ale v poháru, každopádně jsme Příbrami vrátili to, co jsme jim byli dlužni. Zase v tie-breaku a zase neskutečná koncovka, ale zřejmě nás baví ten volejbal hrát co nejdéle. Ale důležité je vítězství a postup do další fáze poháru,“ radoval se Jakub Motyčka, smečař a kapitán Black Volley.