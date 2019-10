Čekání na první extraligové body u házenkářů Frýdku-Místku stále pokračuje. Titkovovi svěřenci toužili na brněnské palubovce konečně prolomit svou nepříznivou sérii, ještě v poločase drželi s domácím celkem nadějný stav 11:11.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Krátce po změně stran se ale Brňané dostali do vedení, které již nepustili. „Soupeři gratuluji k výhře, my můžeme být spokojeni pouze s přístupem a také i bojovností. To ale na bodový zisk nestačilo,“ mrzelo hostujícího trenéra Andreje Titkova.