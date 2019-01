Extraligoví házenkáři SKP Frýdek-Místek si podruhé v sezoně dokázali poradit s favorizovaným soupeřem.

Trenér frýdecko-místeckých házenkářů Jiří Kekrt mohl být po výhře nad Lovosicemi spokojen. | Foto: Ivo Dudek

I když házenkáři Lovosic hrají v letošní sezoně o ty příčky nejvyšší, jedno mají ale jisté. Na frýdecko-místecké Orly zkrátka zahrát neumí. Lovci totiž soupeři z podhůří Beskyd podlehli i podruhé v sezoně a opět to bylo rozdílem tří branek. „Diváci viděli velice pohledné utkání, které mělo úplně všechno. Správnou tvrdost, rychlost, pěkné akce,“ hodnotil duel po utkání trenér Lovosic Milan Berka. „Hlavně v prvním poločase jsme byli málo produktivní ve střelbě ze spojek, proto jsme chvíli prohrávali i o sedm branek. Pak jsme dokázali zkorigovat, takže v poločase jsme ztráceli pět gólů, což nebylo nic hrozného, ale chyběly nám snadnější góly ze spojek,“ konstatoval.

Spokojeností oplýval po utkání také domácí Michal Vacula. „Pro nás to byl další z těch zápasů, co musíte, jelikož chceme za každou cenu do play-off,“ začal s hodnocením zápasu Vacula. „Na Lovosice jsme si věřili, máme s nimi navíc dlouhodobě pozitivní bilanci. V utkání nám perfektně fungovala obrana, za níž byl skvělý Vítek Pyško v bráně. V útoku se na staré časy rozpomenul Petr Kichner a Vojta Petrovský předvedl opět svůj nadstandardní výkon. I když jsme se opět nevyvarovali několika hluchých pasáží a zbytečných chyb, tak jsme nakonec zápas jako tým zvládli,“ dodal Vacula s úsměvem.

Frýdek byl po celý zápas v náskoku, v jednu chvíli vedl dokonce i rozdílem sedmi branek. Nakonec utkání skončilo výhrou Orlů 32:29, když hostující Motl vstřelil 14 gólů. „Klukům jsem při přípravě říkal, že hra Lovosic mi někdy přijde až moc profesorská, byť zápasy vyhrávají. Jsem rád, že tentokrát jsme Lovosice přinutili hrát na plné pecky. Mám dojem, že v předchozích jarních utkáních nehrály v takovém tempu jako nyní proti nám,“ podotkl Jiří Kekrt. „Předvedli jsme slušný výkon v defenzivě. Vít Pyško si konečně uvědomil, že na jednatřicet procent se těžko vyhrává, byť i takové utkání jsme už vyhráli. Dneska měl kolem čtyřiceti, což nám pomohlo k výsledku,“ popsal frýdecko-místecký lodivod.

Hráči Pepina si domácí výhrou upevnili osmou pozici, na deváté Hranice má nyní eskápéčko náskok tří bodů. O šancích Kekrtových svěřenců na letošní play-off můžu napovědět už následující mistrovské utkání, které Frýdečtí sehrají v sobotu 17. března od 18 hodin v nedaleké Kopřivnici. „Uvidíme, v jakém složení budeme moct nastoupit. Proti Lovosicím nám chyběli Dyba s Klabanem. Navíc mám obavy ohledně zdravotního stavu Martina Kocicha. Zatím jsme totiž stále na hraně. Ještě pořád nemáme zajištěnou účast v play-off, díky které bychom se vyhnuli bojům o záchranu v extralize,“ upozornil Kekrt na webových stránkách frýdecko-místeckého klubu.

Na derby se připravují rovněž i v Kopřivnici. "Nyní nás čekají soupeři, kteří rovněž chtějí do play-off. Jednoduché to proto nebude. Na derby dorazí určitě spoustu fanoušků z Frýdku, chtěli bychom pozvat co nejvíce našich fanoušků. Nechceme nijak kalkulovat, ale věřím, že když v derby zvítězíme, tak by nám play-off už uniknout nemělo," myslí si kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

PEPINO SKP FRÝDEK-MÍSTEK – MĚSTO LOVOSICE 32:29 (16:11)

Nejvíce branek Lovosic: Motl 14/6, Bouček, Malý po 5. Rozhodčí: Blanar, Haramul. Vyloučení: 4:5. Sedmičky: 2/1:6/6. Diváci: 421.



Frýdek-Místek: Marenčák, Pyško, Cáb – Bednárek, Petrovský 9, Bosák, Gřešek 3, Vacula, Kichner 11, Kocich 4/1, Strack 2, Geist, Žvak 2, M. Mazur, Musálek 1, Krahulík. Trenér: Jiří Kekrt.