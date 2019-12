Extraligoví házenkáři Frýdku-Místku nezvládli proti Kopřivnici ani odvetné střetnutí. Po porážce 17:37 na palubovce soupeře, prohráli orli před vlastními fanoušky tentokráte 16:28. „Soupeři gratuluji, byl jasně lepší. Dát pouze šestnáct branek, to je katastrofa,“ mrzelo po zápase domácího trenéra Lubomíra Kavku.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv

Frýdečtí již dříve avizovali, že ve zbývajících zápasech základní části soutěže dají příležitost vlastním odchovancům z dorostu. „Frýdek má širokou základnu, takže využil mladé kluky z dorostu. Teď to není pro ně jednoduché období, ale pokud to vydrží, v budoucnu jim to přinese určitě ovoce,“ podotkl kopřivnický kouč Lubomír Veřmiřovský.