Házenkáři pražské Dukly jsou pořádně rozjetí, což na vlastní kůži pocítili v sobotním podvečeru také hráči Frýdku-Místku. Než se stačili v Praze rozkoukat, prohrávali v 16. minutě rozdílem deseti branek. „V současné době je zkrátka mezi oběma kluby takový rozdíl,“ mrzelo kouče orlů Andreje Titkova.

Ilustrační fotografie. | Foto: Josef Hlaváček

Jeho svěřenci nakonec Dukle podlehli rozdílem šestnácti branek. „Domácím gratuluji k zaslouženému vítězství. Já bohužel na tomto střetnutí nenajdu nic pozitivního, navíc se nám zranili další dva hráči. Jediné co můžu považovat za plus, tak je to, že si měli možnost zahrát hráči, kteří doposud v extralize nehráli,“ dodal Titkov.