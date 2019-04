Nemocemi a zraněními naprosto zdecimovaná domácí družina vstoupila do utkání hodně odhodlaně. Tým SKP si v úvodu střetnutí vypracoval dokonce tříbrankové vedení (4:1), což donutilo hostujícího trenéra k tomu, že si vzal oddechový čas.

Frýdek si však do konce prvního poločasu tříbrankové vedení dokázal udržet. „To, co jsme dokázali ještě zvládnout kondičně v první půli, tak v druhé už bohužel neplatilo. Zkrátka některým klukům došel dech. Přišly chyby a nepřesnosti, to byl zásadní problém,“ viděl hlavní příčiny obrazu druhého dějství domácí kouč Jiří Kekrt.

Frýdečtí po změně stran sice nějaký čas odolávali, závěru už ale zcela patřil hostujícímu mužstvu, které si tak do odvety veze na svou palubovku náskok tří branek. „Pro nás je teď každé utkání těžké. I když jsme prohráli, musím tým pochválit,“ hlesl Kekrt.

V Novém Veselí se hraje v sobotu 27. dubna od 19.15 hodin a Orli budou potřebovat vyhrát o čtyři branky.

PEPINO SKP FRÝDEK-MÍSTEK – TJ SOKOL NOVÉ VESELÍ 24:27 (16:13)

Nejvíce branek N. Veselí: Sekulić 7, Štěrba 7/3, Ptáčník 7. Rozhodčí: Bečička, Horák. Vyloučení: 6:3. Sedmičky: 4/3:4/4. Diváci: 148.

Frýdek-Místek: Cáb, Coch – Šimek, Petrovský 11/3, Klaban 2, Horáček 1, Žvak 1, M. Mazur 1, Musálek, Pomichálek, Ondrušík 4, Bosák 4. Trenér: Jiří Kekrt.

Další výsledek skupiny o 5. - 8. místo: Lovosice – KH Kopřivnice 32:27.