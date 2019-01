Palkovice, Bukovec - Lyžařský areál v Palkovicích je připraven na konání Velké ceny obce Palkovice v obřím slalomu.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Ve Ski areálu v Palkovicích se bude v neděli 10. března konat závod v obřím slalomu amatérských jezdců. Od 10 hodin tak na zdejší sjezdovce změří síly nadšení lyžaři v několika věkových kategoriích. Závod odstartují nejprve děti narozené v roce 2007 a mladší. Po nich přijdou na řadu dívky a chlapci ročníku 2002 až 2006. V dalším pořadí se pak představí: dívky a chlapci (1998 až 2001), ženy a muži (1984 až 1997), ženy a muži (1959 až 1983). Jako poslední si to o medaile rozdají veteránky a veteráni, jejichž ročník narození je 1958 a starší. V každé kategorii budou pořadatele udělovat pohár pro nejlepší čas závodu, první tři lyžaři pak obdrží medaile. Startovné do závodu činí 150 Kč (v ceně je celodenní permanentka).

Pro závodníky (kapacita je omezena pouze stovkou startujících, pozn. red.) bude připravena trať, kterou startující pojedou dvakrát. Do konečného hodnocení se bude počítat lepší čas. Nutno ještě podotknout, že závodníci mladší 18 let včetně musí do závodu nastoupit povinně s přilbou. Pořadatelé ještě upozorňují nedělní návštěvníky palkovické sjezdovky, že i pro ně bude v den závodu celodenní permanentka za 150 Kč. (bač)

I když se teploty v současné době pohybují až kolem deseti stupňů nad nulou, většina sjezdovek v regionu nabízí stále dobré podmínky pro lyžování.

Například na sjezdovce v areálu Kempaland v Bukovci leží pořád kolem padesáti centimetrů sněhu. „Se sněhem jsme na tom stále hodně dobře. Určitě budeme jezdit ještě celý příští týden, kdy se navíc očekává výrazné ochlazení. Alespoň sníh nebude tát," byla spokojená pracovnice Kempaland Lucie Jalovičorová s tím, že dnes pořádají lyžařské závody s názvem Kympa Cross Cup 2013. Zúčastnit se tohoto závodu může kdokoli. „Když to trochu odlehčím, tak to může jakýkoli amatér. Rozhodně se nejedná o uzavřenou akci. Zápis soutěžících je od devíti hodin, samotný start je o hodinu později. Soutěžit se bude v disciplínách – cross slalom a cross snowboarding. Máme připraveny i pěkné ceny. Pro děti to budou pomůcky do školy, ženy se mohou těšit na kosmetické balíčky a muži na medaile," vyjmenovala Lucie Jalovičorová.

Zalyžovat si dobře můžete i ve Ski areálu v Mostech u Jablunkova. „Na sjezdovkách máme pořád takových šedesát centimetrů sněhu. Chceme být v provozu až do Velikonoc. Má se výrazně ochladit, takže se nám to asi splní. Možná budeme ještě i zasněžovat. Přes pracovní týden máme spuštěny dva vleky. Během víkendu dokonce tři," řekla v pátek ze zdejšího areálu Petra Martausová s tím, že zatím ještě neví jistě, jestli před koncem sezony budou zlevňovat jízdné za vlek.