Sasynová nedávno ve svém premiérovém startu na juniorském mistrovství republiky vyhrála závody na 1500 i 3000 metrů. „Na kratší trati jsem si věřila, na té delší to ale bylo hodně otevřené. Doufala jsem alespoň v jednu zlatou,“ řekla.

První zlatý kov Sasynová vybojovala v závodě na 1500 metrů. „Běželo se tam takticky, nikdo se nechtěl rozběhnout,“ komentovala dění na trati. „Běžely jsme všechny spolu, ale na posledních 500 metrech jsem nastoupila a doufala jsem, že to udržím, což se stalo. Rozhodla poslední stovka, kde jsem se odtrhla,“ dodala.

V noci ale měla křeče lýtek a trápily ji žaludeční potíže. Přesto zasáhla i do závodu na 3000 metrů. „Chtěla jsem běžet, takže jsem to zkusila. Věřila jsem si,“ řekla Sasynová, která si však prošla i jedním těžkým momentem. „Holky to přepálily, asi po kilometru na mě padla krize. Ale nakonec jsem našla síly na poslední kilometr, dohnala jsem ztrátu a vyhrála,“ říkala spokojená dvojnásobná šampionka. „Byla jsem hodně ráda, protože jsem si v průběhu závodu říkala, že to možná nedoběhnu. V té době jsem si nevěřila, takže si toho cením o to víc, protože jsem se dokázala psychicky vzchopit,“ vrátila se ještě k náročnému závodu.

Její úspěch je o to větší, že kombinaci závodů na 1500 a 3000 metrů si zkusila poprvé, zatímco ostatní atletky už podobnou zkušenost měly. „Nevěděla jsem, co od toho čekat. Po prvním závodě jsem se trochu proklínala, ale potom jsem byla v euforii, takže jsem si nepřiznala únavu. Až pak to na mě dolehlo, ale dopadlo to dobře,“ usmála se na závěr mladá atletka z Třince.