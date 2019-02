Po reprezentační pauze se házenkářům SKP Frýdek-Místek opět rozeběhl extraligový kolotoč. A svěřenci trenéra Chrastiny začali pěkně zhurta, když v domácím prostředí přivítali regionálního souseda z Karviné.

„Z kluků bylo před utkáním cítit to správné nabuzení, ale nijak zvlášť jsme je motivovat nemuseli. Každý v klubu víme, že našim cílem je letos první šestka. Navíc hodně kluků se vzájemně velice dobře zná, spousta z nich hrála ve své kariéře v dresu soupeře," řekl frýdecko-místecký trenér Aleš Chrastina.

Domácí, kteří letos bojují o postup mezi elitní šestku, si jakýkoliv bodový neúspěch proti dvanáctinásobnému mistru republiky nepřipouštěli. Hosté prakticky vedli v derby pouze jednou, a to v 11. minutě, kdy Pyška prostřelil Vučkovič (5:6). Poté se již Frýdecká mašina rozjela a tři minuty před poločasem vedli domácí pětibrankovým rozdílem. Takové zlomové okamžiky přišly někde kolem 42. minuty. Karvinští snížili na 21:19 a trenér Hudeček sezval své ovečky k taktické poradě. „Karviná se v těch chvílích dostávala zpátky do zápasu. Klukům jsem musel zdůraznit, abychom se co nejdříve vrátili zpět k naší hře. Ta byla v té chvíli statická, nedodržovali jsme tam vůbec kombinace, každý hrál na sebe. Neplnili jsme ani pokyny v obraně," vrátil se k neúspěšné pasáži v zápase domácí kouč Chrastina.

Po návratu na palubovku ovšem přišel Valův faul na Klabana a karvinské levé křídlo se po červené kartě muselo poroučet ze hřiště. Domácí pak během dalších sedmi minut odskočili na 25:19, čímž prakticky rozhodli celé utkání. „Jsem přesvědčen, že jsme na utkání byli dobře připraveni. A to i včetně vysunuté obrany na Vojtu Petrovského. Bylo důležité, že kluci plnili vše do puntíku. Navíc velice dobrý výkon podal v bráně Vít Pyško. Diváci viděli krásné a bojovné utkání se spoustou pěkných akcí. My jsme tentokráte byli lepší a proto i vyhráli," hodnotil derby Aleš Chrastina. Výraznou postavou derby byl kanonýr domácích Vojtěch Petrovský, který konto svých bývalých spoluhráčů zatížil deseti góly. Petrovského zdárně pak sekundoval nejlepší extraligový střelec, Jaroslav Dyba, který vstřelil osm branek.

Frýdečtí házenkáři si vítězstvím dosti posílili šance na umístění v první šestce, Karvinští si naopak porážkou svou situaci v tabulce hodně zkomplikovali. „O tom jsme se po utkání s nimi vůbec nebavili. Tyhle věci se nerozebírají. Možná jsme jim tu šanci vzali, ale ve hře je pořád ještě deset bodů. My se musíme dívat na sebe. Každý zápas je pro nás dosti důležitý. Teď jedeme do Kopřivnice, která má úplně opačné starosti. Oni proti nám budou chtít bodovat, nečeká nás vůbec lehký zápas," naráží na sobotní zápas frýdecko-místecký trenér. Derby v Kopřivnici má začátek v 18 hodin a házenkáři SKP budou spoléhat také na své fanoušky, kteří se na utkání chystají.

SKP Frýdek-Místek- HCB Karviná 30:25 (17:14)

Nejvíce branek Karviné: Mlotek 9, Chudoba 4/2, Hanisch 3.

Průběh utkání: 3:2, 5:3, 5:6, 9:7, 13:9, 16:11, 18:15, 21:17, 21:19, 25:19, 28:22, 29:25.

Rozhodčí: Bečička – Horák. Vyloučení: 3:5 (ČK: 42. Vala). Sedmičky: 3/2:2/2. Diváci: 502.

Frýdek-Místek: Pyško, Pohludka – Gřešek, Klaban 3, Pomichálek, R. Meca 1, Petrovský 10/2, Kichner 4, Hečko 2, Dyba 8, Vacula, Stachovec, Kalous 2. Trenér: Aleš Chrastina.

Další výsledky 17. kola: Lovosice – Přerov 32:26, Zlín – Jičín 26:29, Hranice – Kopřivnice 40:29, Plzeň – Zubří 30:16, Brno – Dukla 26:24.

Program 18. kola: Dukla – Zlín (1. 2. – 16.30), Kopřivnice – Frýdek-Místek (1. 2. – 18.00), Jičín – Plzeň 1. 2. (19.30), Přerov – Hranice (2. 2. – 10.30), Karviná – KP Brno (2. 2. – 10.30), Zubří – Lovosice (2. 2. – 17.30).