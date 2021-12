„Vždy jsem byla člověk, který věděl, že nic není zadarmo. Neumím dělat věci napůl - buď je dělám na sto procent, nebo vůbec. Plavání pro mě byla priorita číslo jedna posledních patnáct let a tak nastal čas se posunout dále - do života na souši,“ prozradila osmadvacetiletá rodačka z Ostravy, že cítí potřebu téměř dvacetiletou kapitolu svého života na konci roku 2021 uzavřít.

„Tajně jsem věřila, že se mi podaří dostat na olympiádu nebo alespoň v prosinci na mistrovství světa a mohla bych si ještě jednou zazávodit. Můj poslední start byl na olympijské kvalifikaci v červnu v Adelaide, byl to 200 metrů znak. Po skoro deseti letech se mi podařilo zaplavat osobní rekord v této disciplíně. Shodou okolností jsem v ní v roce 2007 měla první medaili na dospělém místrovství ČR,“ ohlédla se zpět čtyřnásobná vítězka ankety o nejlepšího českého plavce.

Sportovní dráhu nastartovala v Klubu plaveckých sportů Ostrava s podporou Centra individuálních sportů Ostrava. Se studiem na univerzitě pak našla zázemí ve Vysokoškolskému centru MŠMT v Praze a v roce 2018 se vydala za další přípravou do Austrálie, kde dodnes žije.

K největším úspěchům specialistky na 400 metrů polohový závod patří bronzová medaile z mistrovství Evropy 2012, páté místo ze světového šampionátu 2015, stříbro z letní světové univerziády 2015 i bronz z Olympijských her dětí a mládeže 2015 na poloviční trati. „Po téměř patnácti letech se loučím s reprezentační kariérou. S kariérou plavce. Byla to skvělá jízda, s překážkami, ale každý den stál za to,“ svěřila se mnohonásobná mistryně republiky a držitelka řady českých rekordů.

Kudy se bude její život na souši ubírat dál? „Momentálně jsem se stala plaveckou trenérkou v klubu Kawana Waters Aquatics, který byl i mým posledním týmem. K tomu pracuju jako instruktorka reformer pilates a snažím se rozjet svoje vlastní podnikání,“ přiblížila Barbora Závadová plány do budoucna.

„Díky plavání jsem poznala úspěch i porážku. Měla jsem možnost procestovat kus světa, naučila se tvrdé práci, vytvořila si přátelství, která jdou za hranice našeho státu. Plavání mi dalo pocit vyjímečnosti a nikdy jsem to nebrala jako něco, co musím dělat. Plavání jsem milovala a je to kus mého života. I proto jsem se možná rozhodla šířit mou vášeň,“ připomenula organizování akcí Vánoční plavání s Bárou v různých českých klubech, Dětský den s Bárou v rodné Ostravě a kemp Swim Academy Bára v Olomouci 2019.

„Tohle mě naplňovalo a naplňuje dodnes - šíření mé vášně, ať už je to plavání nebo pilates. Sdílení mých zkušeností a spojování lidí dohromady. V budoucnu bych v tom ráda pokračovala, jen to nejspíš bude napůl z Austrálie, která se stala mým druhým domovem,“ slíbila dvojnásobná olympionička Barbora Závadová další pomoc mladým plavcům.