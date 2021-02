První set byl přitom hodně vyrovnaný a Sokolky v něm nakonec prohrály 24:26. „Od druhého setu jsme ale přestali útočit a soupeř měl hru pod kontrolou,” uvedl trenér Frýdku-Místku Leoš Chalupa.

Další dvě sady už se nesly jasně v hostující režii - Liberec vyhrál 25:10, 25:15 a došel si pro pohodovou výhru. „Myslím, že jsme neodehrály špatné utkání. Celý zápas jsme dobře přihrávaly a v prvním setu jsme se i prosazovaly smečařsky proti vysokému bloku. Pak nám utekl začátek druhého setu a nebyly jsme schopné se dostat znovu do tempa,” dodala kapitánka Frýdku-Místku Daniela Pavelková.

Play off se vzdaluje

Sokolky mají ještě teoretickou naději na postup do play off. V posledním kole by ale musely za dva body porazit druhý Olymp a Přerov by zároveň nesměl bodovat proti Prostějovu.

Zato v kabině Liberce se po zápase mohlo slavit. „Přijely jsme vyhrát za tři body a to se nám podařilo. Soupeř v prvním setu velmi dobře přihrával a podával, proto jsme hrály vyrovnaně. Další sety už byly v naší režii. Jsme rády za tři body,” řekla kapitánka Dukly Simona Bajusz.

TJ Sokol Frýdek-Místek - VK Dukla Liberec 0:3 (-24, -10, -15)

Rozhodčí: Možnár, Vachutka. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Uhrová, Pavelková, Hadáčková, Staňková, Borovcová, Mitrega-Mamica, libero Teperová. Střídaly: Grygarová, Petrová, Šnellyová, Tkáčová. Trenér: Chalupa.