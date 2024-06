Pocit nebezpečnosti i spolupráce s člověkem. Fotbal vystřídají ve Vratimově psi

/FOTOGALERIE/ Vratimovem se v tomto týdnu o víkendu opět ponese ve velkém štěkot, po dvou letech se do obce vrací vrcholná kynologická akce. Po mistrovství světa kníračů bude především areál místního divizního fotbalového klubu hostit od čtvrtka do neděle mezinárodní mistrovství České republiky německého ovčáka. „Předloňský šampionát byl úspěšný, proto jsme byli požádáni, abychom akci zopakovali, byť nejde o mistrovství světa. Moc rádi jsme to přijali,“ vysvětluje Deníku ředitelka akce Veronika Staniová z Kynologického klubu Ostrava-Kunčice, který akci pořádá.

Vratimov bude hostit Mezinárodní mistrovství České republiky německých ovčáků 2024. | Foto: se souhlasem autorky Evy Heisigové