Krásná - Slezský pohár amatérských cyklistů SPAC zakončil svou třináctou sezonu nedělní časovkou do vrchu O pohár obce Krásná.

Kategorii mužů A (18 až 29 let) v sedmnáctém závodě Slezského poháru - časovce O pohár obce Krásná - vyhrál Pavel Cimbálník (Cyklo MXM Hulín). | Foto: pořadatelé SPAC

„Původně měla být závěrečným sedmnáctým závodem seriálu časovka jednotlivců v Polsku. Po tragickém úmrtí jejího hlavního pořadatele Jana Ferdyna byl ale závod zrušen,“ vysvětlil ředitel SPAC Zbyněk Raška s tím, že náhradní časovka z Krásné, uspořádaná Cyklistickým klubem Stonava ve spolupráci s SDH Krásná, byla do tohoto silničního seriálu zařazena poprvé. „Závodníci startovali postupně v minutových intervalech od hasičské zbrojnice SDH Krásná. Malebnou krajinou v údolí Beskyd pak stoupali 8,5 km s převýšením zhruba 280 metrů až k horskému hotelu Visalaje (780 m n. m.), kde také proběhlo vyhlášení výsledků. Na bezpečný průběh závodu dbali dobrovolní hasiči z obce Krásná,“ dodal Raška.

Kromě prvních tří míst v každé kategorii závodníci bojovali o putovní pohár obce Krásná pro absolutního vítěze. Nejrychlejšího času (17:13 min.) z celkem 96 startujících dosáhl vítěz kategorie B (muži 30 až 39 let) Tomáš Mindek z klubu Přátelé Zeleného údolí. Jen o pár vteřin za ním zaostali další cyklisté z kategorie B - druhý Radek Blahut (CK Myčka Blahut) a třetí Roman Galatík (CK Frenštát p. R.).

Kategorii mužů A vyhrál, a potvrdil tak celkové vítězství v sezoně Pavel Cimbálník (Cyklo MXM Hulín), stejně jako s časem 21:49 min. nejlepší žena Ivana Jaklová (SK Šafrata Bohumín) z kategorie ženy B (30 a více let). Ceny věnované společností Walmark si domů odnesli první tři v každé kategorii, putovní pohár však absolutní vítěz ponechal na obdiv všem hostům hotelu Visalaje.

Slavnostní vyhlášení celkových výsledků SPAC 2010 se uskuteční v sobotu 16. října od 14.30 hodin v restauraci U čápů v Žabni u Frýdku-Místku.

Výsledky časovky O pohár obce Krásná

Muži - A (18 až 29 let): 1. Cimbálník (Cyklo MXM Hulín), 2. Šustr (ACK Stará Ves n. O. B), 3. Velecký (YOGI Racing Ostrava 2), B (30 až 39 let): 1. Mindek (Přátelé Zeleného údolí), 2. Blahut (CK Myčka Blahut), 3. Galatík (CK Frenštát p. R. 1), C (40 až 49 let): 1. Zok (SK Šafrata Bohumín), 2. Grussmann (Longus-Dexter), 3. Galuška (SK Šafrata Bohumín), D (50 až 59 let): 1. Baran (bagbike), 2. Toman, 3. Adamčík (oba Cyklokramo Suchdol n. O. A), E (nad 60 let): 1. Muška (CK FESO Petřvald), 2. Homola (SK Šafrata Bohumín), 3. Siwek (CK Hobby Bohumín). Ženy - A: 1. Nováková (SK Šafrata Bohumín), 2. Břečková (CK Hobby Bohumín), 3. Kotalová (ACK Stará Ves n. O. A), B: 1. Jaklová (SK Šafrata Bohumín), 2. Novotná (Didi´s Friends club), 3. Líbenková (TJ Kolík Bohumín). Junioři (15 až 18 let): 1. Pecha (CK FESO Petřvald), 2. Pastušek (CK Hobby Bohumín), 3. Jakl (Triatlon klub Ostrava).



Podrobné výsledky na webových stránkách soutěže www.spac.ic.cz.

(zr)