Florbalisté Třince se do osmifinále národního poháru probojovali postupně přes SFK Kozel Počenice (7:6), Florbal Vsetín (10:2), FBC Letka (8:5), Zlín Lions (7:5). Osmifinálový los byl už ale pro třinecké hráče nekompromisní. Po deseti letech tak Tatran Střešovice znovu zavítal do Třince. Jediným pamětníkem posledního vzájemného zápasu v třinecké hale STaRS byl kapitán Tomáš Sikora. I před těmi deseti lety byli úspěšnější hosté, kteří ve Slezsku tehdy vyhráli vysoko 17:1.

Střešovičtí šli v utkání za svým cílem od úvodní minuty a po dvou třetinách vedli nad Třincem jedenáctigólovým rozdílem. Až ve třetí části zápasu se podařilo domácím přeci jen překonat hostujícího gólmana a trochu tak korigovat narůstající skóre. To se nakonec zastavilo na stavu 3:16 pro hosty. „Určitě i tentokráte v nás převládá malé zklamání. Hráli jsme sice s favorizovaným týmem, ale pořád je to pro nás vysoká porážka. Na druhou stranu jsme nesmírně rádi, že si do haly našlo cestu tolik diváků, nikdo z nás neví, kdy si znovu budeme mít šanci proti extraligovému celku zahrát,“ pochvaloval si po utkání třinecký kapitán Tomáš Sikora. „Atmosféra parádní, chvílemi to tu bylo jako na Matějské, určitě si to každý z nás užil. Naše cesta pohárem byla hodně dlouhá a náročná. I tento zápas je pro nás motivací do dalších utkání,“ dodal.

„Zklamaní můžeme být akorát z těch pasáží, kdy jsme inkasovali od soupeře více branek za sebou. To ale zase vyvažují momenty, kdy jsme s nimi dokázali hrát sedm osm minut bez inkasovaného gólu. Nám se vydařila ta třetí třetina. I když výsledek vypadá hrůzostrašně, tak si myslím, že jsme takovou ostudu neudělali. Jsem rád, že jsme měli možnost hrát proti takovému soupeři, že oni pohár nepodcenili a přijeli k nám v plné síle. Fanouškům za parádní atmosféru, kterou vytvořili, moc děkujeme,“ řekl k zápasu třinecký trenér Jiří Kajfosz.

Utkání proti střešovickému Tatranu sledovalo 623 diváků a na dobrovolném vstupném se vybralo více než 12 tisíc korun, které poputují na nadaci Sluníčko, zaměřující se na pomoc mentálně a fyzicky postiženým dětem, nemocným a také dětem z chudších rodin.

Osmifinále Poháru Českého florbalu

FBC Ossiko Třinec – Tatran Střešovice 3:16 (0:3, 0:8, 3:5)

Branky: 43. Kupczak (Fiedor), 43. Turoň (Mieszek), 56. Kupczak (Fiedor) – 5. Kreysa (Pánek), 7. Langer (Sládeček), 19. Kreysa (Langer), 21. Navrátil (Sládeček), 23. Langer (Pánek), 23. Tlapák (Brautferger), 26. Brautferger (Tlapák), 28. Brautferger (Šindelář), 31. Novák (Wojnar), 31. Langer (Navrátil), 38. Langer (Sládeček), 41. Navrátil (Kreysa), 48. Brautferger (Meliš), 48. Kolísko (Wojnar), 57. Tlapák (Brautferger), 60. Langer (Kolísko). Rozodčí: P. Hála, V. Hála. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Diváci: 623. Hráči zápasu: Dominik Kupczak (T) – Filip Langer (S).

Třinec: Piško (33. Franek) – Janovský, T. Sikora, Hecl, F. Sikora, Szmek – Hloužek, Tomiczek, Turoň, Kupczak, Martynek, Fiedor, Mieszek, Janáč, Marthaus, Badura, Boszczyk. Trenér: Jiří Kajfosz.

Čtvrtfinálové dvojice: Kanonýři Kladno – Florbal MB, Florbal Chodov – FBC Česká Lípa, FbŠ Bohemians – Hu-Fa Panthers Otrokovice, Tatran Střešovice – FBC ČPP Ostrava. (sch)