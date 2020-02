Extraligové volejbalistky frýdecko-místeckého Sokola si porážkou v Přerově značně zkomplikovaly svou situaci v soutěži.

Tým, který se umístí po skončení nadstavbové části na poslední příčce, půjde bojovat do baráže o setrvání v nejvyšší soutěži. Devátý celek se naopak zachrání. „Bylo to pro nás vlastně barážové utkání. My jsme prostě museli a v přípravě jsme tomu podřídili všechno. Myslím, že to proti Frýdku bylo vidět,“ pochvaloval si po utkání roku přerovský trenér Radim Vlček.

Jediné horké chvilky zažíval trenér Vlček ve druhé sadě. Přerovanky v ní málem ztratily pohodlné devítibodové vedení. V koncovce to bylo dokonce 23:22, kritické momenty pak Zubřice dokázaly ustát. Ve třetím setu už Přerovanky dominovaly a v poklidu si dokráčely pro tři body, díky nimž se v tabulce na Frýdek-Místek dotáhly.

„Byl to důležitý souboj pro obě družstva, domácí byli na tom ale lépe psychicky. Nám se nedařilo bránit dobře hrající Kotlabovou,“ postřehl hostující trenér Jaroslav Vlk.

Víkendový zápas 24. extraligového kola s Královým Polem sehrají sokolky až ve středu 26. února od 17 hodin.

VOLEJBAL PŘEROV - SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK 3:0 (17, 23, 14)



Rozhodčí: Slezák, Kavala. Diváci: 186. Doba hry: 71 min.

Frýdek-Místek: Borovcová, Hadáčková 5, Šnellyová 10, Pluhařová 10, Jurčíková 5, Uhrová 3. Libero: Teperová. Střídaly: Vašinová 2, Šprochová, Radivojevičová 4, Grygarová. Trenér: Jaroslav Vlk.