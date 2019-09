„Důležité bylo, že jsme nic nepodcenili, protože soupeřky první zápas vyhrály,“ připomenul ostravský trenér Zdeněk Pommer jejich vítěznou pětisetovou bitvu nad Šternberkem. I Ostrava v úvodním kole odehrála pět setů, jenže ve zkráceném tie-breaku se radovaly brněnské Šelmy.

„Frýdek jsme dnes zatlačili servisem, byli jsme důrazní na bloku a dodrželi taktiku,“ byl Pommer spokojen s výkonem týmu a ziskem tří bodů. „V naší hře jsou ještě nějaké chybky, třeba zkažený servis po time-outu, těch se proti silným soupeřům musíme vyvarovat,“ dodal ostravský kouč.

„Na kvalitní servis Ostravy jsme před zápasem upozorňovali, ale měli jsme z ní přílišný respekt a od toho se potom všechno odvíjelo,“ neskrýval zklamání Jaroslav Vlk, trenér Frýdku-Místku.

Jeho svěřenkyně se z tlaku vymanily až na začátku třetí sady. „Dva sety jsme nebyli schopni útočit, rozběhlo se to až ve třetím, ale to už soupeřky byly v laufu a těžko se zastavovaly. Střídali jsme dobré chvíle se špatnými, tak se proti nakopnuté Ostravě nedá hrát, do zápasu už jsme se nedokázali vrátit,“ konstatoval Vlk, který s univerzálkou Šnellyovou, doléčující si zlomené prsty na ruce, mohl počítat jen jako se střídající hráčkou.

„Její úderná síla chybí, ale nechtěli jsme riskovat, aby se zranění neobnovilo,“ vysvětlil kouč absenci kapitánky v základní sestavě.

Ve 3. kole extraligy Frýdek-Místek hostí ve čtvrtek od 17 hodin brněnské Šelmy, Ostrava hraje v Liberci.

Extraliga volejbalistek - 2. kolo:

TJ Ostrava - Sokol Frýdek-Místek 3:0 (15, 11, 20)

Rozhodčí: Trumpeš a Peloušek, čas: 69 min., 320 diváků.

Ostrava: Zemanová 7, Kašparová 6, H. Kojdová 8, Nečasová 8, Wanczyk 11, Faltínová 13, libero Chevalierová - Pospíšilová, Žarnovická, Žolnerčíková 1. Trenér: Pommer.

Frýdek-Místek: Jurčíková 3, Uhrová 1, Pluhařová 9, Hadáčková 3, Petrová 3, Borovcová 13, libera Radivojevičová a Teperová - Šnellyová, K. Vašinová, Šprochová 2, Grygarová. Trenér: Vlk.

Další zápasy:

Olymp Praha - KP Brno 3:0 (19, 6, 22), Prostějov - Olomouc 3:0 (20, 19, 14), Přerov - VK Brno 2:3 (-9, 23, - 22, 17, -13), Šternberk - Liberec 2:3 (-21, 22, -18, 20, -6).

1. Prostějov 2 2 0 6:1 6

2. VK Brno 2 2 0 6:4 4

3. Ostrava 2 1 1 5:3 4

4. Olomouc 2 1 1 3:3 3

5. Olymp 2 1 1 3:3 3

6. Liberec 2 1 1 4:5 2

7. Šternberk 2 0 2 4:6 2

8. Frýdek-Místek 2 1 1 3: 2

9. Přerov 1 0 1 2:3 1

10. KP Brno 1 0 1 0:3 0