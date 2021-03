Beskydy zvládly třetí zápas předkola play off, ve kterém byla jejich soupeřem Odolena Voda, a na palubovce soupeře vyhrály 3:1 na sety. „Jednou to přijít muselo. Jsme rádi, že jsme se toho dočkali v tom nejdůležitějším zápase,” uvedl trenér Frýdku-Místku Jakub Salon.

Hosté ovládli první dvě sady, ve třetím setu ale byli úspěšnější domácí, kteří tak snížili na 1:2 a zadělali na drama. „Série byla vyrovnaná. Nebyl prostor na to se bát,” řekl trenér Beskyd.

Čtvrtý set ale opět patřil týmu z Frýdku-Místku, který si tak vybojoval postup do play off. „Myslím, že rozhodl už první zápas, ve kterém jsme jim ukázali, že to nebude jen tak, a nalomili jsme jim psychiku. Naše aktuální forma byla lepší,” prohlásil Salon.

V play off Beskydy narazí na Karlovarsko, na jehož půdě série odstartuje už tento čtvrtek. Doma se pak Beskydy představí poprvé v neděli sedmého března. „Naše forma stoupá. Věřím, že je minimálně potrápíme, chceme totiž postoupit,” hlásí Salon. „Teď si musíme hlavně odpočinout a půjdeme na ně s čistou hlavou, jako na Odolku. V play off už není nikdo favoritem,” dodal.

Aero Odolena Voda – Black Volley Beskydy 1:3 (-21, -23, 16, -16)

Nejvíce bodů: Demar 15, Hladík 13, Holubec 8 - Romanutti 21, Mečiar 17, Krysiak 14. Konečný stav série: 1:2.