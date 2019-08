Jeseníky – Na Červenohorském sedle se včera před půlnocí postavili na startovní čáru sportovci, kteří přijali horskou výzvu v běhu a trekingu. Letos už Rock Point – Horskou výzvu zažila Vysočina, Beskydy, Krušné hory i Šumava.

Seriál horských běhů a trekingu láká běžce, mezi kterými jsou velké věkové i výkonnostní rozdíly.Teď se k nim přidali i dogtrekaři se psy. | Foto: Patrik Pátek

Série závodů Rock Point – Horská výzva je specifická tím, že se na start může postavit kdokoliv bez nutnosti absolvování předchozích závodů nebo nějaké kvalifikace. Je to výzva i pro ty, kdo si chtějí jednorázově dát do těla a poznat při tom krásy Jeseníků. Bodové zisky ze všech závodů se sčítají do celkového pořadí seriálu. Je zde dokonce i kynologická kategorie dogtrekking pro horaly se psy.