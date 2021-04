Volejbalistky extraligového Frýdku-Místku si letos brousily zuby na postup do play off, do toho ale nakonec neprošly. A do další sezony půjdou bez své kapitánky Daniely Pavelkové.

Sokolky se příští rok budou muset obejít bez své kapitánky. Daniela Pavelková si dává další pauzu. | Foto: Pavel Netolička

Sokolky bojovaly o postup do play off až do samého konce základní části, nakonec ale skončily deváté a do vyřazovací fáze neprošly. „Myslím, že se sezona lámala po Vánocích. Doma jsme porazily Prostějov, ale pak jsme to nedokázaly zopakovat. Měly jsme těžké soupeře a už jsme se trápily,” řekla pro Deník kapitánka Daniela Pavelková.