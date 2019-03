Rozhodl parádní závěr čtvrtého setu

Bravo! Přesně takhle se bojuje o setrvání v extraligové společnosti. Volejbalistky Frýdku-Místku potřebovaly v domácím utkání nad Šternberkem nutně zvítězit. Porážka by je totiž poslala do baráže, jakýkoliv bodový zisk by byl stále nadějí na záchranu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Vstup do zápasu se lépe povedl ale hostujícím hráčkám. Ty sice v průběhu první sady prohrávaly s domácím týmem 15:10, jenže pak přišla desetibodová šňůra hostujících hráček a první bod putoval na stranu soupeřek. Domácí sokolky v dalším průběhu střetnutí zabojovaly. Dvěma shodně vyhranými sety (25:19) převrátily misky vah na svou stranu. Čtvrtý set byl tím správným vyústěním. „Tam se hrálo ve skvělé atmosféře,“ pochvaloval si domácí trenér Jaroslav Vlk. Frýdek v dramatické koncovce prohrával již 18:23, ale skvěle podávající Uhrová nedala následně hostujícím hráčkám šanci připravit si možnost k útoku. „Zápas jako na houpačce. V některých postaveních se zasekneme a poté musíme dotahovat. Je to vydřené, ale hodně cenné vítězství,“ usmíval se po konci utkání viditelně spokojený kouč domácích. „Konečně se k nám v celé sérii obrátilo štěstí čelem. Musím celému týmu poděkovat, věřím, že tohle bylo naše poslední domácí vítězství v této sezoně,“ přeje si domácí kapitánka Daniela Pavelková. Frýdek má nyní na své soupeřky dvoubodový náskok. Ten se budou Vlkovy svěřenkyně snažit uhájit v posledním vzájemném duelu, který je na pořadu v sobotu 9. března na palubovce Šternberku. TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK - TJ SOKOL ŠTERNBERK 3:1 (-23, 19, 19, 23)

Rozhodčí: Kavala, Trumpeš. Doba hry: 102 minut. Diváci: 150.

Frýdek-Místek: Pavelková 17, Mitręga 8, Šnellyová 12, Borovcová 11, Hadáčková 10, Uhrová 5. Libero: Teperová. Střídala: Šprochová 1, Štundová, Grygárová. Trenér: Jaroslav Vlk.



TABULKA O 9. – 10. MÍSTO

9. Frýdek-Místek 21 4 1 1 15 25:52 15

10. Šternberk 21 3 1 2 15 19:55 13

Autor: Robert Schedling