Kvůli celorepublikové karanténě šachisté nemohou hrát ani trénovat. „To nás ale nezastavilo a všechny své aktivity jsme převedli do virtuálního prostoru,“ uvedl ředitel Beskydské šachové školy Petr Záruba.

Šachisté z Frýdku-Místku a okolí nyní trénují online na portálu YouTube, kde Beskydská šachová škola založila svůj vlastní kanál. „Své skupinové tréninky jsme otevřeli široké, nejen šachové, veřejnosti. Pokud chcete šachům porozumět, rádi vás na našem kanále uvidíme,“ zve k šachům všechny zájemce Záruba.

Nejstaršímu šachistovi je 88 let

Aby šachisté z Beskyd nevyšli ze cviku, tak pro ně vedení oddílu začalo pořádat i online turnaje. „Jednu z nejoblíbenější sérií turnajů – Městskou ligu - jsme přejmenovali na Covid ligu a hrajeme ji na serveru lichess.org,“ řekl Záruba. Městská liga je sice otevřena všem, dosud se do ní ale nepodařilo přilákat starší hráče. V Covid lize je to ovšem jinak. K dětem se totiž připojili jak jejich rodiče, tak i Karel Koval, kterému letos bude už 88 let.

Přihlášení hráči jsou rozděleni do skupin po čtyřech hráčích. „A to proto, aby se utkávali hráči přibližně stejné výkonnosti a mohli si tak turnaj více užít. Navíc jsou eliminovány partie s příliš silnými nebo naopak slabými protivníky,“ uvedl Záruba. V rámci jedné skupiny šachisté odehrají třikrát dvě partie. V závěru se sečtou všechny body a vyhlásí se pořadí ve všech skupinách. „Všechno to probíhá stále online na dokumentu na Google Disku, který je přístupný všem účastníkům turnaje. Ceny z turnajů se budou vyzvedávat, až to bude možné,“ uzavřel ředitel Beskydské šachové školy, která nepůsobí jen ve Frýdku-Místku, ale také ve Frýdlantu nad Ostravicí a dalším okolí.