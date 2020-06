Ve druhé nejvyšší šachové soutěži, tedy první lize východ, se o celkové vítězství utkala hned tři družstva z Moravskoslezského kraje. Jako první vypadl ze hry o triumf tým Českého Těšína, a tak rozhodl až poslední duel, ve kterém narazil B tým Beskydské šachové školy na mužstvo ŠK Slavoj Poruba B.

Vzájemný zápas začal dvěma remízami na prvních dvou šachovnicích, ale na ostatních šachovnicích to byl boj. Výhra na osmé šachovnici poté sice převážila misky vah na stranu Poruby, nakonec se ale ukázalo, že to byl jediný celý bod na straně hostujícího týmu.

Hráči Beskydské šachové školy totiž postupně zvítězili na třetí, čtvrté, páté a šesté šachovnici, celkově vyhráli 5,5:2,5 a B mužstvo z Beskyd tak postoupilo až do extraligy. „Tam už máme i náš A tým, takže v nejvyšší soutěži budou poprvé v historii působit dva týmy z Frýdku-Místku,“ uvedl ředitel Beskydské šachové školy Petr Záruba.

Dohrávaly se také ligy mládeže, ve kterých měla Beskydská šachová škola hned čtyři týmy – jeden v extralize a tři v první lize. Tým z Beskyd vstupoval do extraligového finále z prvního místa, následně porazil výběr DP Praha, Liberce, Říčan i Klatov a sezonu ukončil bez jediné porážky. „Náš tým pod vedením trenéra Jasného získal zlaté medaile a zajistil tak návrat putovního poháru zpět do Frýdku-Místku,“ řekl Záruba. B tým ukončil sezonu na třetím místě první ligy, ze které naopak sestoupily družstva C a D.