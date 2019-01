FRÝDEK-MÍSTEK - Účast na mistrovství republiky do šestnácti let mají šachisté z Frýdku-Místku jistou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

Šachový svaz České republiky v minulých dnech oznámil jména přímo postupujících hráčů na mistrovství republiky mládeže do šestnácti let v příštím roce. Výbornou vizitkou pro Beskydskou šachovou školu je, že hned pětice hráčů z Frýdku-Místku se dostala do seznamu. Není jednoduché získat přímý postup, ten se přiděluje jen na základě mimořádné výkonnosti či na základě dosažených výborných sportovních výsledků za sledované období. Přehled hráčů BŠŠ, kteří postupují na mistrovství - kategorie chlapců do 14 let a H14 (Jakub Jakub – ročník 1994, Tomáš Bujnošek – 1995), kategorie chlapců do 12 let a H12 (Jiří Kozel – 1996, Tomáš Pavelek – 1997), kategorie chlapců do 10 let a H10 (Matyáš Marek – 1999).