/FOTOGALERIE/ Před pár týdny senzačně výhrali Český pohár, ale do čtvrtfinále extraligy se volejbalisté Black Volley Beskydy neprobili. V předkole play-off podlehli Brnu 0:2 na zápasy. Po úterní prohře 1:3 na jihu Moravy byli v pátek doma blízko k prodloužení série, když nad soupeřem vedli 2:0 na sety. Nakonec ale padli 2:3 a sezona pro ně skončila.

Volejbalisté Black Volley Beskydy se na Final Four Českého poháru v Táboře postarali o senzaci. V semifinále porazili Lvy Praha 3:1 a ve finále Aero Odolena Voda 3:1. Čtvrtfinále extraligy si ale nezahrají, v předkole play-off podlehli Brno 0:2 na zápasy. | Foto: Český volejbalový svaz

„První dva sety z naší strany dobré, byli jsme lepší na servisu a tím vytvářeli tlak. Ubránili jsme bodové balony a hráli s lehkostí,“ vrátil se domácí trenér Michal Provazník k průběhu rozhodujícího druhého duelu. „Na začátku třetího setu po dvou nadražených balonech, nedorozumění v obraně a dvou dobrých servisech od Dejva Janků jsme šli dolů a už jsme se z toho nedokázali dostat. Nevím proč,“ dodal kouč Beskyd.

Brno přímo z podání bodovalo desetkrát, Black Volley sedmkrát. „Stačila jedna sérka od Dejváka ve třetím setu a jako kdyby nás to totálně zlomilo. Místo abychom dodržovali to, co máme, dávali jsme si přednost. Prostě školácké chyby, chyběla nám zodpovědnost i důraz na útoku,“ smutně konstatoval Marek Perry, univerzál a kapitán Beskyd.

„Jsem rád, že po dvou setech, kdy jsme byli asi stále ještě v autě, jsme to dokázali takhle otočit a zápas vyhrát. Myslím, že nás to může posílit do čtvrtfinále,“ usmíval se brněnský smečař a kapitán David Janků, který k výhře přispěl 22 body, tři z nich byla esa z podání.

„Brno se samozřejmě zvedlo, začalo hrát mnohem líp a odvážně, my spadli dolů. Bohužel, tnedokázali jsme v play-off vyhrát ani jeden zápas, takže letos končíme,“ neskrýval zklamání Michal Provazník, trenér Beskyd.

Ve čtvrtfinále se utkají Lvi Praha - Brno, Kladno - Odolena Voda, Liberec - Příbram a České Budějovice - Karlovarsko.

Extraliga volejbalistů – druhý zápas předkola play-off:

Black Volley Beskydy – Volejbal Brno 2:3 (18, 19, -16, -16, -11)

Rozhodčí: Kavala a Kovář, čas: 103 min., diváci: 228. Konečný stav série: 0:2.

Beskydy: Benda 10, Guimaraes 13, Mišek 1, Koloušek 14, Klimeš 11, Perry 12, libera Krejčíček a Míček - Hilšer, Sztolarik 1. Trenér: Michal Provazník.

Brno: Janků 22, Janečka 1, Thiessen 24, Novák 8, Bukáček 8, Dixon 2, libero Waclaw – Kop 2, Jehlička, Marocchi 5, Havlíček 1. Trenér: Ondřej Marek.