Volejbalisté Black Volley Beskydy nakonec skončili až jedenáctí. „Byl to neúspěch, na druhou stranu jsme získali cenné zkušenosti k tomu, abychom se dále vydali jinak,“ uvedl předseda klubu Michal Provazník. „Proběhlo tady hodně výměn a změn. Pak přišel tlak na výsledky i záchranu a nakonec z toho byla křeč,“ dodal jedním dechem.

Beskydští získali extraligovou licenci docela pozdě a od toho se pak všechno odvíjelo. „Taky jsme pozdě vyřešili otázku kouče, takže trenéři neměli takový vliv na skladbu týmu, jaký by mít měli,“ uvědomuje si Provazník, že extraligové začátky nebyly vůbec jednoduché. Do začátku února vedl tým Přemysl Kubala, kterého poté nahradil Slobodan Prakljaćic ze Srbska.

Prakljaćic by mohl pokračovat

Bývalý reprezentant Kubala se vrátil do funkce sportovního ředitele, ovšem i v té po sezoně skončil. „Přemek měl smlouvu do konce sezony a nebylo mu nabídnuto její prodloužení. Nevydařená sezona k tomu samozřejmě nějakým způsobem přispěla,“ řekl Provazník. Naopak ve Frýdku-Místku by mohl pokračovat trenér Prakljaćic, který dříve býval asistentem u reprezentací Íránu i Srbska. „Vzhledem k situaci okolo koronaviru nevíme, jakým způsobem to bude ve sportu fungovat s cizinci, zatím jsme ale stále kontaktu a je to jedna z variant,“ dodal předseda klubu.

Jisté je ale to, že by v kádru Black Volley už nemělo působit tolik cizinců jako v předešlém ročníku, kdy se v kabině sešli hráči z Ukrajiny, Běloruska, Brazílie či Srbska. „Celý náš projekt je založený na tom, že chceme pracovat s vlastními hráči. Ale když se naskytla šance hrát extraligu, tak u nás ani na trhu nebyl dostatek hráčů, abychom adekvátně postavili tým, proto jsme šli cestou cizinců, což se však ne vždy vydařilo. I tak nám to ale dalo nějaké zkušenosti,“ řekl Provazník, který upozornil na to, že v týmu už nechce mít takovou fluktuaci zahraničních volejbalistů, jako tomu bylo letos. „Nikdo ale neví, jak jednotlivé týmy budou vypadat a kdo se z ciziny vrátí. Teď je tady tolik neznámých,“ dodal.