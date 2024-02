/FOTOGALERIE/ To byla fantazie! Volejbalisté Beskyd, kteří jsou v tabulce extraligy na 9. místě, poslaly domů z Final Four Českého poháru v Táboře největšího favorita a úřadujícího mistra. Pražské Lvy v nedělním semifinále porazili 3:1. O trofej bude hrát Black Volley poprvé v historii klubu, před televizními kamerami se o ni utká v pondělí 26. ledna od 17.50 hodin s Aerem Odolena Voda.

Volejbalisté Black Volley Beskydy na Final Four Českého poháru v Táboře porazili v semifinále Lvy Praha 3:1 (25. 2. 2024). | Foto: Český volejbalový svaz

„Jsme nadšení, že se nám podařil tento malý zázrak, protože Praha je neskutečně dobrý soupeř. Dneska jsme do toho dali srdce, a to si myslím, že rozhodlo,“ jásal po postupu do finále Marek Mečiar, smečař Black Volley Beskydy.

Tým z Frýdku-Místku přitom nezačal utkání dobře, v úvodním dějství uhrál pouhých 16 bodů. „Chtěli jsme vyhrát a po neúspěšném prvním setu jsme se nevzdali. Věřili jsme, že máme aspoň malinkou naději na výhru, kterou jsme využili,“ dodal nejvíce bodující hráč celého duelu. Uhrál jich 22.

„Vedoucí tým extraligy, nabitý kádr, mohou vystřídat a dát tam kohokoliv. My jsme navíc před zápasem přišli o univerzála, takže jsme hráli bez něj,“ připomenul trenér Beskyd Michal Provazník absenci Marka Perryho.

Beskydy míří do Tábora, v semifinále poháru se pokusí překvapit Lvy z Prahy

„Na druhou stranu jsme si to chtěli užít a víme, že porazit se dá každý, porážet už daleko hůř. Myslím si, že jsme Lvy zaskočili nejenom sestavou, ale i stylem hry. Pomohla nám euforie a fantastický výkon Mečiara na postu univerzála,“ pochválil kouč slovenského volejbalistu, který táhl Black Volley za senzací.

Na body z bloků Beskydy porazily Lvy 7:6 a na esa z podání dokonce 9:4! „Vůbec nic nám nevycházelo, ani jsme nedrželi servis. Jedeme domů, snad je to poslední prohra tenhle rok,“ neskrýval blokař Pražanů Martin Tibitanzl zklamání z vyřazení.

„Myslím si, že jsme byli až moc sebejistí a na to jsme doplatili. Po druhém setu si začal soupeř věřit a odehrál opravdu skvělé utkání. Neměl co ztratit, nebyl pod tlakem a vyšlo mu to. Dneska byli lepším týmem a zaslouženě postoupili do finále,“ vysekl Juan Manuel Barrial, trenér Lvů, kteří obhajují mistrovský titul a vládnou i aktuální tabulce extraligy, poklonu bojovným mladíkům z Frýdku-Místku.

Finálový zápas Black Volley Beskydy - Aero Odolena Voda vysílá živě ČT sport.

Final Four Českého poháru volejbalistů v Táboře:

Semifinále:

Black Volley Beskydy – Lvi Praha 3:1 (-16, 19, 19, 21)

Rozhodčí: Kovář a Grabovský, čas: 104 min.,diváci: 745.

Beskydy: Danylov 6, Mišek, Koloušek 14, Guimaraes 12, Mečiar 22, Benda 14, libero Míček - Hilšer, Klimeš. Trenér: Michal Provazník.

Lvi: Madsen 12, McCarthy 6, Kollátor 13, Čech 8, Crer 5, Janouch, libero Moník – Vodička 1, Estrada 2, Thiel, Schouten 8. Trenér: Juan Manuel Barrial.

Aero Odolena Voda – TJ Slavia Hradec Králové 3:0 (17, 15, 28).